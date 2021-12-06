全民造星IV｜Ivy被指同中學相唔同樣　冇諗過del相︰我覺得好cute

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》雖然還在播放中，但一班參賽者就已經吸引到大量粉絲追隨，且已陸續接廣告。當中的4位參賽者Marf（邱彥筒）、Yoyo（葛綽瑤）、Ivy So（蘇雅琳）和Ada仔（姜咏鑫）於周一（6日）一齊出席口罩品牌活動。活動當日，吸引到逾50名粉絲撐場，當以Marf和Ivy的粉絲最有氣勢，事關他們早有準備好應援手牌和手幅等，相當專業！而Ivy的粉絲後來亦愈來愈多，其中一位粉絲更將Ivy的照片印在衣服上，吸引所有在場人士的目光！4位參賽者中，Marf和Yoyo是第2次出席公開活動，其餘2位都是首次出席活動，就已經有如此風頭，相當厲害！



4位參賽者（左起）Ivy So、Yoyo、Marf、Ada仔出席活動。（梁碧玲攝）

談到粉絲們對4位的支持，Yoyo直言好開心，「因我覺得佢哋嚟支持，唔可以當係『老奉』，因為佢哋都係專登嚟支持我哋，花啲時間，食lunch嘅時間過嚟，同埋呢個地方（將軍澳）都唔係好近。」Ivy亦表示︰「佢哋會知道我第一次出event，佢哋有嘢做，有工返都會特登抽時間過嚟，又整咗好多應援嘅嘢，所以我好多謝佢哋！」Marf就笑言想不到星期一的中午都有粉絲會專程來支持，「好似我自己就算幾鍾意一個人，我都未必真係專登抽時間整嘢去企喺度等囉。」

Ivy So的粉絲準備充足支持偶像。（梁碧玲攝）

本來4位參賽者都是普通人，突然之間變為別人的偶像，Marf就笑言自己「仲未load到」，「但係適應緊，但都希望唔好適應晒！保持住嗰個好興奮、好好奇嘅感覺，我覺得咁樣會開心啲。」而Yoyo就自爆在街上開始有人認得，「我戴住口罩都有人認得，都好勁！」Ivy說︰「戴住頂漁夫帽，戴住口罩佢哋都認得，超勁！」

Ivy笑言自己因為瘦了，所以「輪廓都出返嚟」。（梁碧玲攝）

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自從出鏡後，Ivy在IG上的舊相亦被翻出，有網民就表示她跟以前非常不同，甚型指她「完全唔同樣」，Ivy聽完笑說︰「因為係DSE嗰陣時，我由中五開始就有去溫書，溫書要食嘢，所以我嗰陣時係重到56、7kg，我而家就49、50kg咁樣，所以瘦咗好多，啲輪廓都出返嚟，所以that’s why之前都冇人話我靚，但係參加咗呢個比賽之後就開始收到大家嘅一啲讚賞，所以好多謝佢哋，都繼續努力減肥！（Yoyo︰同埋佢讀書時期都係戴住眼鏡，所以都會唔同咗！）」Ivy又說︰「以前唔識打扮，唔鍾意打扮。」被問到Ivy為什麼不將照片封存，她就大方的說︰「冇諗過，我覺得好cute啊！雖然肥肥哋，而且嗰陣時好青春啊。」

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