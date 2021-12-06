全民造星IV｜Marf自爆有睇炎明熹表演　讚對方年紀輕台風勁得恐怖

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》當中的4位參賽者Marf（邱彥筒）、Yoyo（葛綽瑤）、Ivy So（蘇雅琳）和Ada仔（姜咏鑫）於周一（6日）一齊出席口罩品牌活動。被指是冠軍大熱人選的Marf已是第2次出席公開活動，她直認今次比上次多了粉絲到場支持，「多咗啊！好搞笑啊佢哋感覺，因為佢哋好靜咁企埋一邊，好得意啊！」



Marf坦言自己亦有上網search Gigi的表演片段看。（梁碧玲攝）

Marf邱彥筒自參加比賽以來就一直是最受傳媒關注的參賽者之一，更因為髮型而被封為「翻版炎明熹」，而炎明熹（Gigi）於前一日接受《香港01》訪問時也直認有留意Marf，Gigi當時大方表示︰「有（睇）啊！我覺得佢都非常之犀利，我都有喺網上睇過佢嘅片段，唱歌好聽，跳舞又好，想向佢學習！」之後Gigi亦謙虛地補充道：「我覺得每個人都有屬於佢自己嘅character，所以我覺得佢並唔係一個翻版炎明熹，係佢自己。」

Gigi大讚Marf唱歌跳舞都好好，且覺得大家都有自己的個人特色，並不是誰的翻版。（梁碧玲攝）

被問到Marf會否一改眉上齊蔭的造型，她表示還是跟從造型師的決定，相信暫時仍會keep多一陣。（梁碧玲攝）

Marf聽到Gigi的回應，立即表現興奮的「嘩！」了一聲，又說︰「好開心啊！咁我就爆埋啦，我自己係有上去專登睇佢啲live嘅，因為大家講完之後，你知啦，大家都overthinking㗎嘛，咁我就喺度睇，我都覺得佢呢個年紀，加埋個台風，係好恐怖嘅件事，好唔balanced嘅，再聽埋佢喺台下講嘢都係，所以好多謝，我返去睇吓個報道先！」

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