網絡熱度搜查｜IG最多人講胡鴻鈞　《造星》參賽者Day人氣最勁

今個星期的「網絡熱度搜查」，跟大家跟進無綫和ViuTV的多個節目在網絡上的討論度，究竟有多少人講、又究竟哪個節目得到網民的最熱烈討論。特別的是周日（5日）為TVB新劇《青春本我》的首播，而且今次再揀選了一些關注度較多的劇集演員和《全民造星IV》的參賽者，看看他們又有多少人討論。參考數據洞察工具Crowdtangle的數據，立即跟大家看看哪個節目的討論度最高，再從中分析一下當中的原因！



《青春本我》於剛過去的周日（5日）首播。（梁碧玲攝）

這次的網絡熱度統計是根據周一（6日）前的一星期內，節目在Facebook和Instagram的轉發等的互動計算總數，亦有顯示相關的發文總數。先看看Facebook的數據，劇集方面，最多互動的是《拳王》的16萬次互動，其次是《全》，之後就是《十月初五的月光》，接着就是新劇《青》，相信在累積數據上有輸蝕，因為才剛剛首播。而藝人方面，就以炎明熹（Gigi）相關的發文最有熱度！不過，《全》的參賽者亦有可能因為發文大多以她們的英文名或花名以出po所以影響結果。

點擊下圖看各節目和藝人在Facebook上的網絡熱度︰

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蔡潔因為撞樣李佳芯而成為話題人物！（IG@jackykycai）

試點擊以下圖輯睇睇二人的特徵，考考自己分唔分得清：

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Instagram的數據方面，《全》以26萬次互動稱霸，可見IG勁多人討論「造星」！第2位是《拳》的近10萬次互動，第3位是《膠戰S2》的近9萬次互動，之後是《青》，可見ViuTV除了《全》外，其餘ViuTV的節目在Instagram的討論度與TVB的節目相若。藝人方面，以胡鴻鈞最多人講，第2和第3位分別是炎明熹和姚焯菲（Chantel），第4位就到《全》的參賽者許軼（Day），值得關注的是還未正式出道的Day比起何依婷在Instagram上有更高的討論度，人氣不容忽視！

點擊下圖看各節目和藝人在Instagram上的網絡熱度︰

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至於在「維基百科」網站的搜尋次數亦有數可看，在11月29日至12月5日的一周數據顯示，《青》的搜尋次數在周日首播日大幅上升至第1位，接着就是《拳》、《十》和《全》之爭。在「維基」上搜尋的人物方面，憑《拳》的演出加上撞樣李佳芯（Ali）的蔡潔一度是被搜索次數的首位，至周日（5日）就被炎明熹超前。而《全》有「維基」專頁的部分參賽者中，何洛瑤（Sica）的被搜尋次數突然彈起，估計是因為在上周的表演中跌倒後「執生」成功而獲得關注！