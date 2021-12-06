拳王.劇評二 │ 劇本Bug位解決不到 靠演員努力演出挽救

張振朗為有拳手身型，花了一年時間鍛鍊值得欣賞。

首先對《拳王》一眾男演員，張振朗、譚俊彥、黎耀祥、黃子恆等，為了演拳手角色、練得一身肌肉，是值非常值得欣賞，除了肯花時間操練，長時間非常節制的飲食，所以很值得欣賞同給掌聲，但戲劇始終重點是劇情，這方面《拳王》真的有不足地方，令觀眾有時看得不明所以，特別是主角的想法真令人摸不著頭腦，影響了追看性。

如果有留意上週的劇情發展，應該會發現張振朗嬲黎耀祥的理據著實不足，其實很影響劇情追看性。

張振朗仇恨黎耀祥理據不足影響追看性

上週已評論過，《拳王》兩位主角張振朗憎恨黎耀祥的原因相當奇怪，進入第二周，唯有撇除這個元素，假設黎耀祥是張振朗殺兄仇人真凶，那收看時就不會覺得「出戲」，但很多事件是基於這一點發生，所以其實是死症，但過去一星期有幾個位令觀眾看得好奇怪，影響了劇集質素。

首先第8集，黎耀祥一方面想打擊張振朗，但又想還譚俊彥清白，本身已經有bug位 ，然後要求賴慰玲出手在電視訪問中打擊張振朗亦奇怪，黎耀祥本身是想他知難而退，但作為一個想為哥哥爭取清白的人，加上張振朗在劇中的人設，亦是一個近乎宅男的角色，不是一個在社交網絡很活躍的人，又怎會介意「抺黑」，觀眾不會覺得張振朗面臨一個進退兩難的局面。

黎耀祥說服賴慰玲的理由相當牽強，令觀眾很難明白。

故事發展有違角色設定

而黎耀祥接二連三對張振朗的考驗，出手又低，不像一個老謀心算的老江湖，首先以張振朗形象不健康為由取消他的質格，有點夾硬，像一個雞蛋裏挑骨頭的潑婦，如果想張振朗退賽或贏不到甚至抺黑，最簡單就不如設計他或身邊訓練團隊收了錢打假拳，來得更直接，曾像一個老狐狸。之後黎耀祥想說服賴慰玲幫手，希望她在電視訪問中令張振朗出醜的理由亦太牽強，怎可能覺得張振朗在電視中說真話，會對整事件沒有幫助?反而覺得要利用網絡、KOL、網紅去製造話題，反而可幫譚俊彥洗白，作為觀眾真是看得莫明奇妙，亦令祥哥角色低智化，但好在黎耀祥演技搭夠，永遠神色凝重，令觀眾期待他有什麼驚人後著，否則後果更嚴重。

另外，劇本設定海正曦(譚俊彥飾)，角色設定為香港最出名的拳手，張振朗角色海正藍，二人角色名稱只差一個字，黃子恆作為他的拳擊教練，怎會不知道他是譚俊彥胞弟?而且有集還交代黃子恆上過張振朗家中，見到一張譚俊彥打拳海報，怎會不知道呢?而之後劇情又發生張振朗被起底，拳館所有人才知道他是譚俊彥胞弟，令人覺得有點「揾戲嚟做」的感覺。

黃子恆姚子羚上周佔戲甚重，二人表現亦有水準，演繹到曾經拍過拖的感覺出來。

劇本有不足 演員是亮點

雖然劇情兩周以來都有不少bug位，但亦有可取之處，首先黃子恆在上周戲份甚重，他同姚子羚的一段情人變回朋友的關係，很有追看性，觀眾看得舒服，黃子恆演出自然，生活化，而張振朗除了一身肌肉外，亦看出他為了演繹海正藍角色，在演技上放了不少心思，如果有留意他平時的訪問，或社交網絡，會知道他是一個「攪笑」的人，但今次角色很內向，背負很多包袱的一個人，與他的真實性格很大出入，他亦拿捏得相當準確，亦同《堅離地愛堅離地》劇入面的宅男演繹方式不同，看得出演繹的層次，絶對是一個用心的演員。