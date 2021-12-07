萬千星輝︱視后戰爭崩頭　林峯幫林夏薇拉票對抗鍾嘉欣「絕招」？

無綫（TVB）《萬千星輝頒獎典禮2021》將於下年1月2日舉行，距離頒奬禮只有三個星期，最受觀眾注目，必然是視帝視后之爭。

今年有兩齣劇集叫好叫座的林夏薇，尤其在《七公主》中，除有多場內心戲發揮恰到好處及挑戰入行以來最大尺度的裸戲外，更另一場痛失寵物的虐心喊戲，震撼人心，難怪獲網民捧成視后熱門人選。

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身為林夏薇堂兄的林峯亦落力支持，在微博上替堂妹拉票，而正忙開工的林夏薇亦有在社交平台拉票：「今年好幸運，演到兩個自己好鍾意的角色，《逆天奇案》馬穎思同《七公主》顧語嫣，亦都多謝觀眾的支持，感恩兩個角色都有份提名，角逐最佳女主角及最受歡迎電視女角色，請大家繼續多多支持投票，我是13號同23號！」

林峯在微博為堂妹林夏薇拉票。（微博/@林峯）

薇薇今年可謂由頭帶到尾下，但賽前多次表示不回港爭奬的鍾嘉欣，突然「改變主意」，長途跋涉飛返港兼要隔離21日仍然返港下，視后之爭出現變數，有傳鍾嘉欣已經同TVB傾好新合作，所以獎項已鐵定落入她手上，對此有網民在討論區為林夏薇出Post表示有欠公平，更大吐苦水指林夏薇主演的《逆天奇案》雖然收視冠軍，《七公主》演技又獲認同，可惜林夏薇無「籌碼」在手，更叫薇薇如果今年都可以無獎攞，應該跟隨堂兄林峯出外發展！