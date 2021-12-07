2021年「Yahoo全年搜尋人氣榜」結果出爐　MIRROR ViuTV稱霸

Yahoo今日（7日）為大家揭曉2021年「Yahoo全年搜尋人氣榜」結果， 總結年度發生的人事物，當中人氣男團MIRROR以及全球體壇盛事東京奧運，成為本年談論度、搜尋次數最高的人與事，激起全城一片久遺的狂熱追棒盛況。

當中，2021年Yahoo搜尋「十大熱搜娛樂圈風雲人物」排行榜第1至3位，都由MIRROR成員奪得，MIRROR兩大人氣王：姜濤及Anson Lo分別奪得第1名及第3名，而「MIRROR」則奪得第2名。連同第7位ERROR成員193郭嘉駿、第8位MIRROR成員呂爵安，ViuTV 兩大男團於十大位置共佔5席，受歡迎程度、廣告代言數量、搜尋次數成正比。

MIRROR與ERROR成員的代言廣告鋪天蓋地，其火熱程度近年少見。

點撃圖輯睇姜濤上半年至少接拍40廣告：

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TVB面對ViuTV愈加強大的聲勢，於4月推出「九大綜藝節目」，其中《聲夢傳奇》冠軍炎明熹打入排行榜第6位、亞軍姚焯菲排行第10。無綫改革後經常出鏡的陳自瑤佔據第5位。一直受網民熱捧、今年共推出兩套劇集的視后李佳芯，連年打入排行榜，今年奪得第4位。

聲夢聲勢都好勁：

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而「十大熱搜電視劇」排行榜，再度印證MIRROR熱度！由MIRROR成員呂爵安、盧瀚霆聯同黃德斌主演的香港電視史上首部BL劇《大叔的愛》奪得第1位。於《大叔的愛》播放期間，劇集熱度火速上升，連同原著日本版《大叔的愛》都成為電視迷翻煲對象。不過ViuTV的劇集創作量始終不及TVB，無綫上榜的電視劇共有4部，包括網民熱捧李佳芯主演的《智能愛人》、風格迥異的《刑偵日記》。全球熱爆的《魷魚遊戲》佔據排行榜第2位。協同效應之下，與《魷魚遊戲》相似的《Sweet Home》亦登上排行榜第9位。連同《海岸村恰恰恰》、《女神降臨》，10大位置韓劇共佔4席。大陸話題劇《錦心似玉》排名第四。