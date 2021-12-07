周慧敏憶曾驚喜獲梅艷芳贈紅色假髮勁窩心︰梅姐就是這樣豪邁熱情

有「玉女獎門人」之稱的周慧敏（Vivian）出道多年，原來亦跟梅艷芳有一件舊事。日前，她在IG分享梅姐曾經對她做過的一件窩心事，當年她跟李克勤不經意提到的事情，最後就得到梅姐的重視。



現年54歲的Vivian多年來大多以一頭長直黑髮形象示人。（資料圖片）

Vivian留言寫道︰「想說一件舊事，有次看完梅姐的演唱會，回家和好友克勤在電話裏傾談，提到梅姐那次表演的精彩和造型的美感。記得當中有向克勤提到她其中一個戴上一頂紅色假髮的造型非常漂亮，想也沒想到她於演唱會完成後，我竟然收到她送來那頂紅色假髮，我既驚訝更不好意思收下，心情很複雜。當晩第一次和梅姐通電話，她一開口已經叮囑我要好好收下，還要找個機會用著它。️梅姐，就是這樣豪邁，熱情、不拘小節、愛護後輩，深得大家尊敬和喜愛的演藝界傳奇人物。」

Vivian想起跟梅姐有關的一件舊事。（IG@vivianchowwaiman）

電影《梅艷芳》上映後，令圈中藝人都想起跟梅姐相處過的點滴。（視覺中國）

Vivian續寫道︰「其實自己和梅姐並不熟稔，只有這次比較親近的交流讓我可以收藏在心裏。知道電影梅艷芳上映，希望透過電影可以讓我了解她更多。最後衷心感謝這麼有誠意和賦使命感的製作團隊，用滿滿的愛拍下這部電影，溫暖了我們。於1994年拍下了這張照片，紀念著梅姐給我甜甜的回憶。」然後附上她戴着那個假髮的圖片，那次她罕有地一改了多年來着一頭留長直黑髮的造型。

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