星宅大曝光｜湯家驊3000呎歐陸大宅極豪華　超大花園有魚塘養錦鯉

香港開電視節目《星宅大曝光》以走訪名人和藝人的家居作主題，最新一集主持郭偉亮（Eric Kwok）和黃芳雯（Paula）到訪資深大律師兼香港行政會議非官守議員湯家驊的家中，從獨立別墅屋苑的外觀可見，相信就是大埔的康樂園，這裏可謂是名人、藝人們最愛的屋苑之一，住過的藝人多的是。



全屋3000多呎，大廳好典雅！（電視截圖）

大宅的實用面積是3000幾呎，一共有3層，地下是飯廳和客廳，2樓有3間房和洗手間，3樓則是主人套房。整間屋的裝修都好有歐陸風味，可能因為湯生曾在英國住過一段時間，所以喜歡歐陸風格，加上一屋的名畫和收藏，非常典雅。另外，湯生是「Hi-Fi發燒友」，全屋有3套膽機，連Eric看到都說︰「呢套成架車咁貴㗎啦！」而且，全屋都掛了大大小小的畫作，原來因為湯生喜歡收藏油畫，他更表示︰「冇一吋可以掛畫嘅地方係冇畫！」更有很多畫作因為沒地方掛而收了起來，主持透露有好多幅名畫都值100萬，所以一道牆都「閒閒哋」都有幾百萬掛了上去！又例如廳有兩張耶路撒冷買回來的椅子，加上全屋很多名貴地毯，猶如一座小型博物館！

客廳放滿了湯太的陶瓷品收藏。（電視截圖）

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另外，湯太亦有她的收藏品，就是出自威尼斯着名廠家的陶瓷品，陶瓷遍佈每間房，大部分集中在飯廳，一整排的公仔非常精緻，難怪主持都說︰「一個陶瓷公仔細都要幾千蚊，大要十幾萬，有成過百件，咁咪好多好多萬！」看來湯生和湯太的收藏品都好保值！

而資深大律師的書房，除了有書卷氣息外，原來亦很有音樂的氣息，因為湯生後生是夾band，也很喜歡音樂，書房有一半給太太放鋼琴和彈琴，另一半的地方就放了湯生的結他，還有一整個櫃都是黑膠唱片，他表示沒有計算過有幾多隻，但這裏已經不是全部黑膠收藏，有很多都放了入貨倉。

私人花園夠晒大！不過湯生就指他們經常被人投訴，因為樹木的花、樹枝和樹葉跌去鄰居的家，所以他常要找人修葺榭木。（電視截圖）

而最吸引到湯生買這間屋的地方，原來是因為大宅的一個特大私人花園，特別是兩棵樹，一棵是「串串金」，有時整棵樹都是金黃色的花，閒時看看風景，聽上去都覺得生活寫意。花園有花有樹，又有魚塘可以養錦鯉，另一邊就養龜。而花園的一張椅子原來亦在印度的泰姬陵買，不過上面的寶石都脫落了，湯生說︰「曾經有人同我講話，呢間屋嘅風水唔係幾好嘅，因為上手係個上市公司嘅老闆，因為生意唔好，所以至要賣，但係我入到嚟又覺得好舒服，好開揚。」於是他一住就住了20幾30年，全因他不喜歡住市區。

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整間屋都掛滿了湯生的油畫珍藏，例如其中一幅是在拍賣會投回來的，是百幾年前的畫，所以要找專家洗畫。（電視截圖）

節目中，湯生又透露了他小時候跟細個同譚詠麟（校長）一同夾band，Joe Junior更叫他們去錄碟，但後來唱片公司不滿意，樂隊就解散，校長就跟陳友、陳百祥等人組了一隊「Losers」，而湯生就去了彈Heavy Metal。現在生活富裕，但湯生小時候一家8口住灣仔春園街的板間房，他更因為家境貧困而被逼輟學，相反湯太本身已是千金小姐，當年他為追太太也花盡心思。

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