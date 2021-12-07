洪永城陪老婆產檢被醫生告知仲有一個星期生：準備好入產房剪臍帶

TVB很久已經沒有推出以驚慄、靈異為題材的恐怖劇集，今天（7日）由洪永城、C君、盧思麟 監製的《凶宅清潔師》舉行記者會。劇集明天（8日）將會在myTV SUPER的myTV Glod及TVB Anywhere上架。首次擔任監製的洪永城（Tony）對劇集非常之有信心，他接受《香港01》訪問時說，認為自己還有進步空間：「我缺點有好多，做演員可以再放啲，第二處理監製場面好彩有兩位兄弟幫手，拍攝好順利，冇意外出現。」

Tony大讚鄭俊弘做得好。（陳順禎攝）

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昨天（6日）是Tony的正日生日，劇組的演員今天安排了蛋糕在現場給他驚喜，Tony看見一眾演員幫他慶祝，竟然哭了起來，他說：「我感動，我眼淺掛呢幾年。個種感恩同開心，我都唔知點解推蛋糕出嚟想喊。所有嘢都好感恩，12月世界點都好，我自己好幸運，有老婆，亦希望小朋友平安出世，所有事都好順利。」

呢部劇唔單單係得恐怖，仲有搞笑元素。（陳順禎攝）

快要榮升人父的Tony，老婆早前出席活動爆他非常緊張，同時也公布BB性別是女生，Tony坦言：「我係好緊張，唔係我頭先都唔會有少少眼濕濕，老婆就嚟生緊係緊張。」

原本預產期是在聖誕節，Tony在活動期間突然爆陪今天陪老婆產檢時候，醫生說下星期便會是，聽到後Tony緊張感大增，當然是期待小朋友的出世感覺比較多，直言會陪老婆入產房：「一定會入產房，呢兩星期就會出世啦BB。近期我拍緊《法證先鋒V》，我就同劇組請咗假，已經預咗個段時間唔拍我部份。（會剪臍帶？）我應該唔會手震掛，我未試過我唔知驚唔驚，啲人話好難剪，好期待。」

洪永城期待BB出世！（Instagram：@inez_leong）

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