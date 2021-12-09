真．女神轉身︱余德丞孭飛做節目嘆工時長：朝早8點拍到凌晨一點

無綫（TVB）J2綜藝節目《真．女神轉身》由余德丞（Dickson）和林俊其主持，每集均會邀請不同城中女神擔任嘉賓。最新一集就請來模特兒鍾浠文（Zelia）作客並為她準備一連串戶外活動。俊其相約女神釣蝦，德丞則提議和Zelia踏迷你電單車，三位更暢談年少瘋狂往事。余德丞接受《香港01》訪問時指這個節目，自己的參與度很高：「今次自由度好大，又係自己孭飛，所以都落手落腳。由搵KOL、interview，再度拍咩環節到寫稿，今次都參與好多，我每集都有自己拍同剪嘅花絮。」



《真．女神轉身》請來模特兒鍾浠文作客並為她準備一連串戶外活動。俊其相約女神釣蝦，德丞則提議和Zelia踏迷你電單車，三位更暢談年少瘋狂往事。（IG/ @yuduck）

Dickson透露節目嘉賓都是平日在IG看開的女神，他和製作組同事分別私訊邀請對方：「我自己親自約仲容易，至少知唔係假，去到後尾就一啲我約，一啲同事約，唔識嘅人就難約啲。」他說當初想拍攝一個有關女神及KOL的節目，最後就聯想到不如探索下對方喜歡什麼類型的男生：「探索下冇咩人知嘅一面，始終IG同真實一面唔同，開始咗兩、三集就定咗個型。」

事事親力親為的Dickson亦有分享製作節目的難忘事，他說節目片頭的設計很有心思：「片頭同片尾係有關係，有段小Drama，係因應唔同嘉賓做返唔同橋段，都係自己諗。之前有集係Christy做嘉賓，講中學就用咗類似陳冠希《壞孩子的天空》MV咁做，今集就用咗韓劇情節，時間錦囊咁做，重現好多經典浪漫環節，要好畀心機先會睇到。」Dickson續指今次是拍攝時間最長的一個節目：「有啲比較新、冇咩拍攝經驗嘅嘉賓就會拍好耐，要用盡方法同佢熱身先拍到一集。呢個係最長工時嘅綜藝節目，由朝早8點拍到凌晨一點係冇走雞，講緊係一集。」

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