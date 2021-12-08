拳王｜張振朗打拳打到唔想再講嘢　蔡潔超短裙Look惹關注

《拳王》劇情既熱血又傷感，事緣正藍（張振朗飾）為了減磅決戰外號「鬼影」的拳手邢冠一（古天祥飾），縱然面對無數美食引誘，仍堅持齋食烚雞蛋！最終正藍成功減磅，並在擂台上決戰邢冠一，可惜處於下風連番中重拳；為免正藍遭受不必要永久損傷，教練迎風（黃子恒飾）在關鍵一刻掟白毛巾投降。輸了比賽的正藍情緒低落，加晴（蔡潔飾）見狀即指責迎風，迎風即型爆回應：「我係佢教練，有權咁做，亦都有必要咁做。」與之前傲山（黎耀祥飾）處理正曦（譚俊彥飾）比賽手法截然不同。

最後佢食咗一吓好重嘅拳。

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對於該個重要場口，振朗坦言拍得辛苦又遺憾，他說：「過磅戲有遺憾架。本身我想甩水甩到勁乾，因為想帶畀觀眾真實感，但因為我開劇前已經甩過一次水，拍咗兩個月左右，上擂台前又甩過一次，教練話我唔可以喺兩個月咁短時間內甩三次水，所以我就跟佢建議冇咁做。同埋因為我拍打擂台戲係連續咁打，呢場戲應該係我連續打到第五、六日左右，所以我無論戲內戲外都好攰，應該喺嗰段時間開始，我就完全唔講嘢喇。」

張振朗就話當時喺現實入面，佢都一樣好辛苦。

正藍在劇中雖然木木獨獨，但由於為人正義、熱血又夠堅持，令任性的加晴不期然墮入愛河。尤其與Danny（朱敏瀚飾）送喝醉了的正藍回家一幕，當加晴見到正藍住的地方如此「屈質」，再對比自己處身的豪宅時，眼內滿是憐惜。不過網民對於相關場口卻「放錯重點」，紛紛留言指短裙Look上陣的蔡潔既吸引又有青春氣息，並盛讚她與張振朗這對CP相當匹配：「年紀望落去好襯！」