我們的滾燙人生 |張智霖全副武裝摘新疆棉花　自稱28歲被介紹對象

張智霖（Chilam）、陳小春、張晉、張淇、李承鉉擔任固定嘉賓的真人騷《我們的滾燙人生》將於10日首播，今日（9日）節目放出「超前企劃」先導片，即刻引起網友討論。



《我們的滾燙人生》即將開播。（微博@我們的滾燙人生）

五人第一站去到新疆烏魯木齊，Chilam身穿藍色毛衣，頭戴碎花絲巾，手戴袖套，與新疆阿姨們在田地裡一邊聊天一邊摘棉花。閒談中，阿姨們猜測Chilam年紀，有人估30幾歲，也有人指看起來20幾歲，令他非常開心。Chilam也順勢騙阿姨說自己28歲，還笑言沒有對象，於是，當中一位熱心的阿姨想介紹新疆女生給他。眼見不能再繼續騙下去，Chilam便對大家講出了實情：「我其實已經有喜歡的人，她是大大咧咧的，嗓門很大，你從一百畝遠的地方，你都能聽到她的聲音。」Chilam續指道：「我其實結婚了，有愛人了，我都已經50歲了。」聽到真實年紀後，在場的阿姨都一臉驚訝，難以置信：「沒有沒有吧，不可能50歲，不是50歲，看不出來。」

Chilam換上摘棉花裝備惹網友爆笑。（微博@我們的滾燙人生）

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對此，靚靚也在微博貼出魔童小時候戴紅色頭巾的對比相，揶揄道：「是『狼外婆』和小紅帽嗎？」非常搞笑。網友也紛紛留言道：「要是有這麼帥的狼外婆，不用他騙，我自己都跟著他走了」、「一家子可可愛愛」、「帥哥就是帥哥，戴著頭巾還是那麼的帥，真的很絕了」等。