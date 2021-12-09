青春本我 | 姚焯菲仙氣甜美民初look首曝光　網民心心眼：初戀呀

無綫校園青春劇《青春本我》已於周日（5日）晚首播了第一集，由一眾星夢學員包括炎明熹 (Gigi)、姚焯菲 (Chantel) 以及鍾柔美 (Yumi) 等主演，也是她們首次演戲拍劇。昨晚無綫官網上載一條名為「忍笑極難」的《青春本我》NG合輯，之前被封「NG王」的Chantel，在合輯中「出場率」甚高，無論對手是誰，對白是甚麼，Chantel都是經常難以忍笑；尤其當對手是Gigi時，Chantel的「失守」指數更會提高，足證二人感情要好！

由炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）擔正的青春劇《青春本我》話咁快就出街啦﹗

其中一場最搞笑的NG片，是飾演校監的王祖藍在台上全情高歌兼震晒音時，台下飾演學生的Gigi及Chantel 亦同樣笑到震晒，Gigi更一度要望窗分散注意力，可惜依然失敗，就連一直努力保持鎮定的Yumi亦都笑埋一份。而當Gigi及Chantel在前排笑作一團時，後排的演員卻全程一臉正經，相映成趣。另一幕是Gigi與Chantel 在走廊相遇，不知為何二人輪流失守喪笑，並不斷反問對方「做乜嘢呀」，相當搞笑。

NG合輯另一亮點，是Chantel的仙氣民初Look，有港版「國民初戀」之稱的Chantel，穿起粉紅民初裝時更添仙氣及嬌俏，網民都睇到心心眼，大喊：「初戀呀」。對於Chantel這麼愛笑，網民更封她為「愛笑的小公主」，又盛讚她：「笑得很好看」、「名副其實開心果，笑起上嚟心心眼，又有兩個酒窩真係好吸引，笑聲都純真過人」亦有網民指Gigi是冷面笑匠，Chantel則為熱面笑匠，二人走在一起特別有化學作用。

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