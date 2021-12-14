myTV Gold｜12月劇集綜藝推介最啱聖誕煲　《凶宅清潔師》超吸引

轉眼已經踏入2021年最後一個月，又來到大家最喜愛的聖誕節。趁著長假期不想外出同人迫，最好就是跟一眾親朋好友留在家中聚餐開Party。myTV Gold為大家準備好一連串精彩劇集、綜藝及兒童節目，留在家中煲劇過節。



《凶宅清潔師》

《凶宅清潔師》由洪永城、C君與盧思麟首度聯合監製。（劇集海報）

靈異題材一向都深受劇迷歡迎，今次暗黑靈異劇《凶宅清潔師》由洪永城、C君與盧思麟首度聯合監製，故事講述招仔（洪永城飾）與洪仔（鄭俊弘飾）年輕時因玩碟仙惹禍，意外令招仔父母慘死，幸好被李成昌飾演的法師拯救，亦因此令招仔踏上驅鬼之路。劇集第一至四集現已上架，其後逢星期三上架。

免費試睇首集 : https://bit.ly/3GEf5A1

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《雪刀悍中行》

《慶餘年》於去年播出後大受歡迎，今次原有班底助陣製作《雪刀悍中行》。劇集由張若昀、胡軍、李庚希主演，劇情改編自烽火戲諸侯的同名小說，講述張若昀飾演的王世子為母報仇，遊走江湖努力提升武術修為，歷經險境最終成長為北涼王的故事。首集於12月15日首播，緊貼內地上架。

《你是我的榮耀》（粵語配音版）

《你是我的榮耀》是男女神楊洋和迪麗熱巴超甜灑糖之作，劇情改編自言情小說天后顧漫的同名作品，結合電競、航天及娛樂圈題材，加上賞心悅目的浪漫情節，在內地總網路播放量衝破41億，非常受歡迎。另外myTV SUPER特別提供粵語配音版，逢星期五更新其餘集數，絕對值得翻煲。

免費試睇首集 : https://bit.ly/3ykvRBb

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《因為是朋友呀》

圈中好姐妹容祖兒、蔡卓妍及鍾欣潼合體拍攝真人騷，透過22天的旅行暢談過去及未來，期間更邀請不少好朋友做嘉賓，如謝霆鋒、張智霖夫婦、陳妍希、周筆暢和關智斌等。

免費試睇首集：https://bit.ly/3dKkUPV

《崔智友的西餐廳》

崔智友以45歲高齡，於去年5月誕下女兒後，不到半年便復工。復出後就拍攝首個個人綜藝，聯同車仁杓、東方神起成員昌珉、李洙赫、李章宇及曹世鎬，在遠離城市的小村莊大搞Pop-Up高檔西餐廳，並邀請米芝蓮法國餐廳廚師擔任顧問，利用海邊和山區的特產炮製美食。

免費試睇首集 : https://bit.ly/3rZxoLP

除了以上劇集之外，還有謝霆鋒主持的綜藝節目《百姓的味道》及吳鎮宇、張衛健、吳建豪等男星有份參與的《追光吧》。點擊下圖看更多myTV Gold精彩節目：

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《可愛巧虎島》（獨家廣東話配音版）

深受家長歡迎、日本超人氣幼兒動畫《可愛巧虎島》，獨家廣東話配音版已經登陸myTV SUPER Hands Up專區。小朋友可以透過充滿熟悉的語言，跟隨巧虎及好朋友的腳步，輕鬆學習生活自理以及建立正向價值觀。除動畫卡通外，myTV SUPER同時提供動畫電影，包括 : 《劇場版 角落小夥伴 魔法繪本裡的新朋友》、《Stand By Me 多啦A夢 2》等，讓小朋友可以學習、娛樂兼備。