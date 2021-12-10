華燈初上｜林心如拉大隊到酒店搵媽媽桑學藝　劇中女星年青時下海

Netflix近日熱播的台劇《華燈初上》，掀起了一片煲劇熱潮，故事背景是80年代台灣林森北路的酒店，兩位媽媽桑林心如和楊謹華，和一群風情萬種小姐的愛恨情仇，背後還牽涉到一宗酒店小姐的謀殺案，布局環環緊扣，令人看得欲罷不能。劇中一班酒店小姐各有故事，更讓人驚訝是當中有位女星在入行前曾當小姐，下文為大家揭曉。

林心如拉大隊到酒店搵媽媽桑學藝。（影片截圖）

劇中有女星曾到美式酒店當小姐。（影片截圖）

80年代的酒店小姐，分別會在台式、日式及美式酒店工作，Netflix的台劇《華燈初上》，就是講述兩位媽媽桑林心如和楊謹華，在「光」日式酒店的故事，劇中有多位小姐，包括郭雪芙、劉品言、謝瓊煖、謝欣穎等女星，近日林心如、楊謹華等女星，拉大隊上沈玉琳節目《11點熱吵店》，更大爆劇中秘聞。

劇中的小姐各有故事。（劇照）

在眾多小姐中，由謝瓊煖飾演阿季，是「光」酒店最大年資的小姐，在劇中下春藥逼酒客上床，成為焦點之一。她在節目中自爆讀大學時，曾到美式酒店當小姐，「看起來較歡樂，英文也聽得懂。」不過，謝瓊煖第一天上班就遭客人邀約出街吃宵夜，又在門口等她，嚇得她上班一天就辭職了。另外，林心如亦透露安排了演員到經營了20多年的日式酒店，跟媽媽桑學習待客之道，不僅要學日文、倒酒、摺毛巾，甚至連幫客人點煙，也有不同學問，而劇集出來效果亦懷舊逼真，贏盡口碑。

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