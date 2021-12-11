我們的滾燙人生 | 陳小春體驗消防員生活　400次掌上壓做到想喊

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》叫好叫座，尤其是幾位大灣區哥哥，陳小春、張智霖等人氣急升，隨即衍生出兩檔綜藝節目，包括《大灣仔的夜》及《我們的滾燙人生》，而近日《滾燙人生》播出，主要班底有陳小春、張智霖、張晉、張淇和李承鉉，他們要體驗各行各業的生活，而首集一行人來到新疆消防局，哥哥們又會遇上什麼難關呢？下文為大家揭曉。

唱K都係消防員生活一部分。（影片截圖）

《我們的滾燙人生》首集要哥哥們去體驗消防員的生活，由集訓、步操，以至入火場救火，也要跟現役消防員體齊，眾所周知，消防員需要超強體能，所以陳小春、張智霖、張晉等人，均要接受體能訓練，先是原地弓步跳50次，之後要10米折返跑5次，最難捱是400次掌上壓，後生仔都未必做得到，何況是4、50歲的哥哥們，連有武術底子的張晉，也做到青筋暴現，小春、張智霖更是手都震埋。

400次掌上壓，張晉都做唔掂。（影片截圖）

一班人要在消防宿舍生活，起床摺被都要共同訓練，久而久之，建立起深厚同袍之情，而在預告片中，哥哥們要跟真正消防員出動，而在宿舍又一起唱歌跳舞，氣氛融洽，最後消防局方面送上一份禮物給哥哥們，雖然預告片中仲未睇到是什麼東西，但哥哥們由小春、張晉以至張淇，也突然爆喊流淚，下期的節目充滿亮點，令人期待。

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