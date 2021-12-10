東張西望｜4歲Sheldon堅強抗癌　母背四百萬醫療費：人的確好脆弱

《東張西望》早前報道一名4歲男童患上罕有的「神經母細胞瘤第四期」，他的媽媽為求患癌的兒子，不惜花重金到外國接受治療，一年內已接受化療、電療、抽骨髓等治療。Sheldon媽媽忍不住淚水坦言：「我問過醫生，最多只有半成機會可以醫好。」實在令人鼻酸。



4歲Sheldon堅強抗癌。（電視截圖/東張西望）

上一個報道指，經過一年治療，Sheldon的病情總算能控制，可惜在8月又不幸復發，癌細胞已擴散至大腦和脊椎，不能單靠藥物治療，要接受開腦手術切除癌細胞。今日（12月10日）播出的《東張西望》，繼續以視訊越洋訪問Sheldon媽媽。

4歲Sheldon痛到喊。（電視截圖/東張西望）

Sheldon媽媽表示，為了抗癌，Sheldon表現得十分勇敢，就算連日來打針都未曾有怨言，打針後面對鏡頭反以面露笑容的說：「真係唔痛。」不過連日的療程，已在Sheldon的大腿上留上了瘀青，到醫院時更需在另一處繼續打針治療。很不幸地，療程後Sheldon的脊椎癌細胞又再復發。Sheldon媽媽：「當初以為佢脊椎嘅癌細胞已經清除，原來冇，脊椎末段仲有一個好細嘅喺附近。」

東張西望丨4歲Sheldon患罕見「神經母細胞瘤」 只有半成機會醫好

4歲Sheldon抗癌路好長。（電視截圖/東張西望）

現階段Sheldon尚有四個抗癌進度，清除骨髓癌細胞，清除腳骨癌細胞，脊椎癌細胞切除手術和試新藥。雖然Sheldon表現十分堅強，但面對癌細胞治療時也有軟弱的時候，有一次Sheldon因為太過痛楚而需要用止痛藥。Sheldon媽媽更表示治療費用十分沉重：「治療費變成大約港幣二百萬，其實都要大約四百萬，咁樣令我哋有啲超支。」她也對Sheldon的抗癌路感到憂心：「好老實，Sheldon已經做過好多治療。醫生講過，如果呢個治療都冇效，唔好意思都冇其他辦法啦。在疾病面前，人的確顯得好脆弱。」

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