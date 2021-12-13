全民造星IV｜ViuTV公開徵求團名　網民發揮創意串偏心︰方方不敗

ViuTV大型選秀節目《全民造星IV》將於今個月的聖誕節晚上舉行總決賽，每年《造星》的決賽夜，ViuTV都會在網上叫大家玩遊戲送出門票，今年也不例外。由於今年的節目開宗名義以打造一隊女團為主題，所以節目就順勢叫網民為女團改名！ViuTV於周一（13日）在Facebook出po，希望集思廣益為女團改名，更表明︰「知道大家要進行呢個難度達五星星嘅任務，要花唔少精神同腦力，所以梗係要重酬啦︰最有創意嘅100位觀眾，將會獲得《全民造星IV總決賽》入場名額兩個！聖誕夜嚟現場見証女團重要一刻！」



《全民造星IV》除了打造女團外，亦成功成為網民的討論話題。（IG@pumpkinjojoinstagram）

今年的《造星》決賽將於12月25日晚上8時在九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行，網民只要到指定的網站上回答一條問題︰「你想個女團叫咩名？點解？」最有創意的100位觀眾，就會得到2張門票。發文在Facebook一出，就引來網民的關注，不少人留言表達自己對節目的不滿，最多人講就是不滿意方方（方芷欣）仍在比賽中，不斷抽水留言︰「女子十二方方」、「Fong fong and friends」、「反正一定有方方架啦，叫Square囉」、「方方不敗」、「保方」、「方方與她的朋友」等等，更有人明言︰「入去睇方方不了」，網民們都非常有創意。有網民亦好「心水清」，表示︰「人都未有點改呀，團名要夾返人」，又好似有道理！

ViuTV出po叫網民齊齊改女團名。（Facebook截圖@ViuTV）

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