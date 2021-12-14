MC張天賦開騷翻唱《一表人才》、《俏郎君》 感激樂迷支持

MC張天賦今年總共推出了六首單曲，加四場售票音樂會，且場場爆滿。

MC張天賦今年三月以《Good Time》正式出道，之後再推出《反對無效》、《How Many Times》、《Loser》、《記憶棉》。而早前與同公司及共同奮鬥多年的兄弟洪嘉豪舉辦了首個演唱會後人氣更節節上升。唱片公司不斷收到樂迷要求推出專輯及再次舉辦演唱會，為滿足樂迷，在密麻麻的工作表中抽空籌備首張個人實體EP《Have A Good Time》在12月28日正式推出，成為今年首個「衝閘」推出唱片的新人歌手。而為報答樂迷熱烈支持，亦決定舉行發佈音樂會《Have A Good Time - Meet & Greet》跟他們逐一見面。今次音樂會主要為樂迷而設，在歌迷會宣佈訂票後火速售罄，一票難求，唱片公司更收到大量樂迷查詢求票。

出道不足一年便奪得如此驕人成績，MC除了感到驚訝之外，以非常感激樂迷一直以來的支持，答應樂迷會繼續努力推出高質素作品，希望大家繼續互相陪伴成長。

一連兩場的音樂會昨晚12月13日由MC拿著結他自彈自唱李榮浩的《喜劇之王》作開場，MC笑說剛好今次場地在自己的「成名地」旁邊，所以特別選了當時參賽期間其中一個表演，帶觀眾回到他的最初。除了自己的作品外，MC亦有為大家帶來一些其他歌手的作品，如張敬軒的《俏郎君》、呂爵安的《一表人才》、自己近期熱愛來自Gareth 湯令山的《勁浪漫超溫馨》，以及busking時期常唱的《擱淺》。最後段更為大家帶來最近一首跟藍仔頭合唱，由好兄弟洪嘉豪包辦作曲、編曲、監製的《聖誕很忙》，他跟進現場觀眾透露將會推出洪嘉豪合唱的版本。音樂會最後一首歌， MC再次戴上結他，為觀眾帶來自己首次有份作曲的全新作品《時候不早》，歌迷聽到當晚該歌曲會上架更加興奮不已。