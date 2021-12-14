孖練美娟數最討厭男人嘅行為　連詩雅︰使女人錢呢個思維唔夠上進

由楊詩敏（蝦頭）和連詩雅（Shiga）主持網台ChillGOOD TV的節目《絲打圍爐》最新一集請來說話出名直率大膽的練美娟（娟姐）一同齊講最討厭男性的十種行為（數臭男人十宗罪），當中討論過的有「出爾反爾冇誠信」、「唔交功課（冇性生活）」、「長期失蹤人口」等等，她們的討論有不少爆點！



幾位「絲打」講得興起。（YouTube影片截圖@ChillGOOD TV）

一抽到「有一個冇血緣關係嘅妹妹」，蝦頭立即勁火爆，覺得有契妹一定要上榜，娟姐表示︰「我成日覺得啲契妹，係你追唔到，你係要同佢有啲關係，你就契佢做妹，我係咁覺得，無啦啦好人好姐做咩要契個妹？」她曾經有個男友，有好幾個契妹，「一句講晒就係契妹，好似一個唔知咩理由，契妹就係一個理由。」當娟姐問一句︰「你哋有冇做過人契妹？」卻即時「靜過太空」，她大呼︰「做咩靜咗嘅？我係咪問錯問題啊？」埸面搞笑。蝦頭和娟姐即時審問Shiga，Shiga回應︰「唔係，我冇做過人契妹，但係相信成個娛樂圈都知道我當周柏豪係哥哥，但係又唔會係（契哥契妹）嗰種，或者會話係Bro囉，佢係我Bro咁囉！」

Shiga表示自己沒有做過別人的契妹，「但係相信成個娛樂圈都知道我當周柏豪係哥哥，但係又唔會係（契哥契妹）嗰種，或者會話係Bro囉，佢係我Bro咁囉！」（IG@shi_ga）

之後抽到「亂使錢」，蝦頭說︰「我係好縱容啲仔使我啲錢。」Shiga聽到後驚訝的說︰「即係你會畀零用錢佢？」蝦頭爆笑說︰「咩零用錢啊？即係意思係我唔介意我出錢囉啲嘢。（Shiga︰你會唔會畀錢佢使？）如果佢冇錢，我係會畀錢男人使嘅女人嚟。」另外兩位女士就表示接受不了，娟姐說︰「我覺得AA制還好，AA制已經一般，如果要用埋我啲錢，我一定唔OK！」但蝦頭語重心長的說︰「但我想講畀你哋知，唔好學我！我咁樣係唔OK。」Shiga覺得︰「嗰個思維唔得，個思維覺得自己可以使女人錢，我覺得呢個思維唔夠上進。」她又說︰「我又唔一定係要男人養，但我覺得至少佢唔可以要個女人養，我寧願大家一齊付出，即係如果你可以養到我就開心啦，bonus囉，唔得嘅話，我好愛你，（娟姐︰一人一半都OK。）係啦！」

最後三位女士挑選出男人最討厭的10宗罪！（YouTube影片截圖@ChillGOOD TV）

之後另一個毫無懸念放上榜的，就是「長期失蹤人口」，蝦頭和娟姐都表示試過有男友大時大節都失了蹤，娟姐說︰「我試過，跟住發現佢有另一個女朋友。」她續說︰「我嗰時發現，佢同我拍拖，拍咗拖半年，我都覺得好奇怪，每逢紅日，佢都係有嘢做，但佢份工，你當係保險咁啦，但其實冇可能紅日（要返）……（Shiga︰咁去到第幾個紅日你先至發現呢？）其實之前一直相安無事，我都冇乜嘢，我諗女人嘅直覺係好準嘅，直到你feel到唔對路喎，一次又咁，兩次又咁，三次又咁，過咗半年之後，每一次紅日你都唔得閒？之後我就開始check，一check，原來佢每逢紅日都係同咗另一個女仔過，而嗰個女仔就係佢女朋友，跟住我係第三者。」當時她以為自己是正印，直接找對方叫她不要找她男友，但最後發現原來自己才是第三者，他們已經一起4年。

娟姐有一段慘痛的拍拖經歷令她對愛情有陰影。（IG@linkuen13）

娟姐也覺得這段經歷「真心癲」，「呢件事之後，我就對愛情好謹慎。」她直認因此到現在也有陰影，沒有拍拖。娟姐後來又自爆曾借錢給同一個男友，借了5位數字，「分手之後，我要追返嚿錢，真係追九條街先追到。」蝦頭說：「條仔真係好乞人憎嘅渣男啦，佢瞞住你有個拍拖4年嘅女朋友，仲要問你借錢，根本就係騙財騙色！」

三人選出男人最討厭的行為第一位，就是打女人。（YouTube影片截圖@ChillGOOD TV）

而三位女士亦有討論過「唔交功課（冇性生活）」的行為，Shiga大爆有一個朋友的朋友的故事，她說︰「佢係寧願自己解決也不跟女朋友……（娟姐︰有冇原因？）佢每一次拍拖耐咗，就會係咁。我覺得佢可能覺得咁樣快靚正，你唔可以淨係交功課嘛，你要花少少時間、心思，佢可能自己一分鐘、幾分鐘咁樣。」不過最後她們也沒有放上榜。另一個她們討論過的「乞人憎行為」是「做完愛之後將女方放埋一邊」，娟姐直呼︰「咁邊個女人OK啊？」Shiga說︰「或者係唔係真係愛嘅關係？（蝦頭︰SP（性伴侶）？）」不過眾人也沒有將它放上榜，Shiga表示︰「未去到死罪。」

點擊下圖睇Shiga同娟姐嘅靚相︰

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