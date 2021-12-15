P1X3L重提叱咤記招事件　被鄭裕玲問到口啞啞竟前言不對後語？

早前組合P1X3L三位成員Phoebus（吳啟洋）、George（歐鎮灝）及Marco（葉振弘）三子在在IG Story大呻未能夠出席《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記招。而日前P1X3L上鄭裕玲（Do姐）節目《口水多過浪花》時，再次回應事件，不過就被Do姐問到「口啞啞」，更有點前言不對後語？



P1X3L在鄭裕玲（Do姐）的節目《口水多過浪花》再回應叱咤記招時件。（IG@do_do_cheng）

P1X3L先聲明講的全是真話，不是「作故仔」，George先說︰「其實咁啱嗰日撞正我哋工作，睇IG見到有人post，有記招，點解我哋冇嘅？（Do姐︰首先有冇通知你哋先？）呢個真係冇嘅，冇人通知。（Do姐︰但你哋有提名？）有嘅，《Braceless》。（Do姐︰係咪應該有提名都有份去？）係啊。」Do姐的問題好尖銳，之後更質疑是否他們婉拒主辦方，P1X3L同時呆了一呆，由Phoebus代表說︰「如果係其實我哋都想出席嘅，不過咁啱又真係有工作，可能工作幫我哋做咗決定，工作行先，咁就做咗工作先。」

叱咤2021丨P1X3L呻無得去記招 出道作《Braceless》派台排第9

三人被問到「口窒窒」。（YouTube影片截圖）

之後就講到「放負post」，P1X3L三子忍不住笑，George又爆料︰「呢個係Phoebus po先嘅，我見佢po我順勢po埋啫。（Phoebus︰不過真係我post先。）」他們顯得有點尷尬，Phoebus說︰「我係『入場券也無緣』，『無緣』嘅意思就諗住婉轉啲，原本個諗法係想參與，我哋三個一齊做緊嘢嘅，但喺YouTube直播，定係之後㗎啦，睇到啲comment就話好多《造星》123嘅人都有去，咁我哋《造星II》，又係今年嘅新人，其實我哋都好想出席，但係又冇得出席，咁就開始做完嘢返到去，攰啦咪開始放吓負，靜靜哋就隱隱約約嘅。（Do姐︰點會靜靜哋啫，出呢個post！）」Phoebus笑言自己是怨婦，之後又強調他們事前真的不知道有記者會。但接着的頒獎禮就會出席。

PIX3L早前和七仙羽師傅合作。（IG@weare_p1x3l）

不過，事件剛發生時，P1X3L有回應過《香港01》記者的發問，當時隊長Phoebus表示其實一早便知有工作在身未能出席記招，但一時間有感而發。「其實是我們工作時看到其他新人有得一齊去，有少少失落，返到屋企放負，引起誤會都不好意思，在這件事上好多謝大家關心。」回應似乎有些少不同。

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