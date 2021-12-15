林芊妤連續四年奪YouTube熱門影片　有壓力獲老公安慰：叫我Quit

周秀娜（Chrissie）和林芊妤（Coffee）今日（15日）現身海洋公園出席聖誕活動，魔術師甄澤權（Louis Yan）更帶來扭計骰魔法，Chrissie與Coffee看得投入大叫神奇。Coffee仔仔「伯伯」亦有到場陪媽媽開工，伯伯企定定給在場傳媒拍照，非常乖巧醒目。

周秀娜和Coffee現身海洋公園出席聖誕活動。（周倪瑩攝）

Coffee接受《香港01》訪問時指因為會場有很多漂亮的聖誕裝飾，所以帶同仔仔前來參與。她日前在IG上載與仔仔合力裝飾聖誕樹的影片，Coffee激動表示：「聖誕樹係我砌，唔係佢砌。佢見我朋友屋企裝飾緊聖誕樹，佢都話要，咁我就買返嚟。佢整咗兩下就全程喺度食紫菜、望下我，連我助手都睇唔過眼幫我手，我整咗三個鐘。」她續指聖誕節會跟仔仔和家人、朋友度過：「帶仔仔睇下燈飾，同朋友、屋企人聚會。」

Coffee仔仔「伯伯」亦有到場陪媽媽開工，伯伯企定定給在場傳媒拍照，非常乖巧醒目。（周倪瑩攝）

Coffee連續四年奪得YouTube十大熱門影片獎項，不過卻為她帶來憂慮：「下年如果攞唔到咁點，開始有啲壓力，有啲擔心，但我老公順利將我喺呢個憂慮抽返出嚟。佢同我講係人都有停落嚟一日，唔需要覺得唔開心或者有壓力，佢叫我Quit，去環遊世界。（你會繼續拍YouTube？）好多人都叫我唔好Quit，好開心咁多人跟我做運動，我唔會Quit，但未必會再咁頻密。呢兩年覺得咁攰係因為真係冇放過假，係豐收年但都係好攰嘅年份。」