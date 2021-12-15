吳嘉禧劏魚凍到震　茶記打工學整魚蛋洗埋碗

吳嘉禧（Cheronna）早前拍攝Viutv 節目《唔試唔知份工好》，近日播出她去打工的部份。節目中，Cheronna 到一間茶餐廳做「打雜王」，由樓面、收銀、洗碗等等樣樣做齊，不過講到最難忘，莫過於做於茶餐廳內做「魚蛋妹」劏魚整魚蛋。

Cheronna表示隻手凍到痛。

Cheronna表示：「因為茶餐廳係自家製魚蛋，所以我被安排到工場學整魚蛋，我冇諗過整魚蛋係咁凍整，隻手凍到痛，整魚蛋真係好花功夫。」自言怕凍的Cheronna雖然工作時因手凍到痛而大呻辛苦，不過她直言今次整魚蛋是很好的工作體驗：「無論我去工場劏魚，點樣將魚骨同肉分離，點樣整魚醬同魚蛋， 再到樓面落單收錢等等，所有事都非常難忘，係一種好難得嘅體驗。」

提到今次要密密劏魚，向來無劏魚經驗的Cheronna直言：「今次還可以，我覺得殺生要自己親手去做係好驚，今次啲魚唔係經我手去拍暈同放血，冇血淋淋畫面，，所以自己都接受到。」她更笑指劏魚新技能解鎖：「好難得學到劏魚係嘅經驗，以後可以去街市買條魚返去自己劏。」

Cheronna坦言最愛的工作是入廚房洗碗

至於今次於茶餐廳打工，Cheronna坦言最愛的工作是入廚房洗碗，她笑說：「整魚蛋係好新鮮事，但最鍾意反而係洗碗，因為洗嘢時其實好自癒，腦可以放鬆，平時自己都鍾意洗嘢，而且我覺得自己洗碗都有天份，好滿意自己喺洗碗呢個崗位嘅表現。」此外，提到茶餐廳老闆王老太，Cheronna感謝對方畀機會她嘗試，她又對王老太堅持三十年去餵流浪貓狗，她說︰「跟佢搭船去餵流浪貓狗，呢個地方搭船先去到，見佢每日都做呢樣嘢，好佩服佢，自己都希望可以出一分力，佢真係好無私好有愛zb1都代浪浪感謝老闆娘咁去送食物俾佢地，俾佢地有繼續生存落去嘅機會。」