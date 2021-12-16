俞承豪時隔四年回歸古裝　戒麵食谷肌有成自信爆棚

年末爆款韓劇眾多，其中宮廷史劇異軍突起，由李俊昊和李世榮主演的《衣袖紅鑲邊》、玉澤演和金惠奫攜手演出的《御史與祚怡》，不但數度包攬電視劇話題榜前段班，劇集也連番刷新自身收視，創下佳績。



《花開時想月》將於12月20日首播，並於同日深夜在「黃Viu煲劇平台」上架。

實力派童星代表

全新浪漫史劇《花開時想月》是韓國首部將「禁酒令」搬上螢幕的劇集，故事講述朝鮮禁酒令時期，四個「越線」年輕人的友情、愛情以及成長故事。該劇是惠利（Girl’s Day）首度主演的古裝史劇，也是俞承豪暌違四年回歸古裝的作品！

人稱「國民弟弟」的俞承豪六歲便以童星身份出道，近年先後以《Remember-兒子的戰爭》、《君主-假面的主人》等劇集奠定實力派地位，也拿下不少演技獎項。是次他飾演的司憲部監察「南英」是一個萬能精美，劇中更會展現過人箭術，能文能武的一面引發觀眾期待。

由俞承豪、惠利主演的《花開時想月》即將登陸「黃Viu」。

操肌只食三種食物

近日製作方釋出《花開時想月》首波劇照，只見從小身形瘦削的俞承豪健碩不少，原來他從去年開始積極操肌，年初還被不少網民在健身房野生捕獲！對此他坦言：「我從小便不太容易長肉，這是我很自卑的地方，所以去年結束電視劇拍攝後，我認真地運動了，看到肌肉逐漸增加便有了自信，性格也好像更積極和樂觀。」

不過有得必有失，作為「麵癡」的他談到節食也直言痛苦：「我很喜歡食麵，冷麵、泡麵全都喜歡吃！但是要拍攝時就得控制飲食，舉重舉了兩個月，期間只吃三種食物：番薯、雜糧飯還有雞胸肉，真的很辛苦啊。所以從第三個月開始，我便偷偷地吃了很多東西，健身教練應該看不到吧？哈哈！」