Stanley《造星》時因胸肌感自卑　爆同姜濤底褲一齊洗︰變真兄弟

組合MIRROR爆紅，連帶當年他們參加ViuTV節目《全民造星》時的片段亦被「翻煲」。當時節目其中一樣具爭議的是剪接的手法，事關受時間限制，不能將每位參賽者的性格仔細呈現在觀眾面前，就出現了「魔鬼剪接」，當時邱士縉（Stanley）就被描述為過份有自信，而且愛騷胸肌的形象，而真實的性格不被觀眾了解。近來MIRROR各成員分別接受美國華語節目《偶像名人堂》訪問，今次的受訪主角是Stanley，他在節目中剖白心情，竟然曾因為胸肌而感自卑？



Stanley和姜濤的感情出名好！（IG@stanleysc_）

講起當初參加《全民造星》的經過，Stanley本身是舞蹈員出身，但因為想試拍戲而找途徑去演戲，就報讀演戲班，「嗰時最worse係臨記都參與吓。」之後就出現了《全民造星》這個比賽，「嗰時我係覺得玩吓囉，嗰時Viu都冇乜人睇，應該唔會好多人留意嘅。」節目監製黃慧君（花姐）又跟他一早認識，邀請他參加比賽。

Stanley接受訪問。（YouTube影片截圖@SinoTV MRBI）

Stanley表示當年沒有想過入不入十強，只是盡力做。而當年分組賽時，評判之一的蕭定一的評語就只集中在Stanley的身形和胸肌方面，忽略了演出的表現。重談當年的表演，Stanley直言比賽時沒有想太多，「但係出咗街之後，嗰件事就發酵得好強勁，其實影響我都幾大。首先，會開始畀觀眾認識我係因為呢樣嘢，佢哋會有好多自己唔同嘅想法擺咗落去，呢個都係好正常。我好記得我嗰陣時決賽，我有兩個表演，有一個表演我係臨尾跳唱完我打開件衫，嗰時臨決賽前兩、三個禮拜我係覺得我唔做呢樣嘢，就係因為我唔想再深化，我好自卑啊！我覺得有呢件事情係好自卑嘅一件事情。」

Stanley續說︰「嗰時受到嘅輿論實在太大，我仲係一個素人嚟，消化唔到，好大壓力，係好大壓力！我仲記得嗰陣時係臨瞓前係咁諗嘢，跟住有少少喊。我就唔想刻意做呢樣嘢。」後來得到朋友的鼓勵下，他才想通，「所以嗰陣時都係用咗兩個禮拜去操返個身形返嚟，有一段時間係走樣嘅決賽期間，因為我唔鍾意佢啊嘛，我咪唔理啦，亂咁食嘢咩都好，所以有段時間都係迷惘嘅，初期嘅時候都幾迷惘。」

Stanley個人發展以拍劇為主，有份拍新劇《i.SWIM》。（IG@stanleysc_）

不少隊友都開始出Solo歌，被問到Stanley會否專注演戲方面，他表示也想會有多點唱歌的機會，「但係我會覺得要讓咗畀啲真係有呢個talent同埋好專業嘅其他成員先。」

想不到好身形也曾成為Stanley的弱點。（IG@stanleysc_）

早前Stanley跟隊友姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）一同到台灣拍劇，相處幾個月。他大爆幾兄弟相處的趣事，「我記得嗰陣我唔小心我啲底衫褲周姜濤嗰啲洗埋一齊，呢啲就變咗真正兄弟，內衣褲都一齊洗。佢又成日都唔晾衫，啲衫擺喺洗衣機，我要拎出嚟幫佢晾，好似真係變到屋企人咁。我哋三個嘅感情突飛猛進咗好多。」當時他們又不時談心，「真係變咗好好兄弟！」

+ 3

同場加映︰全民造星IV｜邊位參賽者受品牌歡迎出活動拍廣告? 馬欣有3個在手

全民造星IV｜邊位參賽者受品牌歡迎出活動拍廣告? 馬欣有3個在手