十月初五的月光專訪︱伍富橋與前度林穎彤演情侶冇尷尬：係有默契

伍富橋（Alvin）既是演員又是歌手，近來更多了一個身份，就是健身室老闆。訪問當日來到他的健身室進行採訪，期間亦有學生在旁跟着教練上課，看來生意相當不錯。Alvin穿起運動背心接受訪問，手臂肌肉線條相當明顯，他透露明年六月將參加健美比賽，如無意外賽前亦會暫停拍劇，一心專注健身及發展其音樂事業。話雖如此，觀眾近日亦可在劇集《十月初五的月光》欣賞到Alvin的演出，他與前度林穎彤（Bella）的感情線亦成為大眾的焦點，他坦言最初以為會感到尷尬，不過卻發現與Bella對戲是最舒服：「要飾演情侶以為會尷尬，但原來有默契。」

撰文：陳芷穎

攝影：葉志明



伍富橋既是演員又是歌手，近來更多了一個身份，就是健身室老闆，訪問當日來到他的健身室進行採訪。（葉志明攝）

與前度Bella飾演情侶 有默契對戲舒服

伍富橋在《十月初五的月光》中飾演萬沛堅，要重演經典劇集，網民自然有不同意見亦會作出比較，他表示開心觀眾有留意劇集：「好同唔好嘅意見都開心，作為演員，呢啲意見對自己有幫助，好開心可以接拍到呢個角色。角色某部份性格都幾似我，包括孝順、錫女朋友同聽話。我條感情線好慘，演呢個角色好有挑戰性同興奮。」劇中，伍富橋與前度Bella有感情線，昔日的情人要再飾演情侶，他坦言最初亦擔心會尷尬：「大家認識、共事咗咁耐，要飾演情侶以為會尷尬，但原來係有默契，同佢對戲係最舒服，係一個幾好嘅合作。」

二人的關係亦成為大眾的焦點，Alvin雖然不介意，但亦希望可以將焦點放回自己的工作上。至於與Bella的關係，他直言是朋友：「最好可以Focus喺事業、音樂上。大家討論嘅焦點我控制唔到，都係隨緣，況且我同佢都唔係唔好嘅新聞，所以都OK。不嬲都係同事、朋友嘅關係，都會Keep住係同事、朋友關係。」談到拍劇的難忘事，Alvin說最深刻是結婚的一幕：「個劇情唔係咁簡單結婚，現實中都好少機會出現呢個情況。喺入面要被錫，唔開心地錫同開心地錫感覺係好唔同，飾演唔開心地被錫都係一個幾特別嘅感覺。」

他與前度林穎彤在劇中有感情線，他坦言最初以為會感到尷尬，不過卻發現與Bella對戲是最舒服。（《迷魂陣》MV畫面）

感恩父母無條件支持 搏命工作報答他們

伍富橋當年參加《超級巨聲4》正式入行，入行六年，他對自己演技的評價是「仲有好大進步空間」，歌唱比賽出身的他目標是推出屬於自己的唱片：「六年時間唔長唔短，對自己要求都高，可以更加好。呢行好睇運，都唔可以怪任何人，做好自己，機會嚟到再好好把握。目標希望出年可以出碟，做咗歌手都三、四年，好期待出屬於自己嘅作品。」

六年的演藝路上，Alvin感恩父母無條件支持自己：「家人由第一日已經非常支持，無條件支持我。好幸運、好感恩有呢對父母。佢哋嘅支持好重要，可以去除好多壓力，完全係冇壓力下去追夢，真係好多謝屋企人。佢哋冇要求過我做啲咩，我話想做藝人、歌手都好支持，畀錢我學唱歌同樂器，佢哋真係好好。」

六年的演藝路上，Alvin感恩父母無條件支持自己。（葉志明攝）

回想起父母對自己的支持，無論是精神上又或是金錢上，都令他非常感動，亦成為Alvin搏命工作的動力來源：「咁多年嚟都冇要求過我畀家用，呢件事已經好感動。我都已經27歲人，自己都諗27歲仲要問屋企拎錢係點嘅概念，自己都好接受唔到。想報答返佢哋咁多年嘅辛苦，想快啲搵到錢供養返佢哋，亦係我不停工作嘅動力。佢哋最想就係個仔好，我想做到佢哋想嘅嘢。」