十月初五的月光︱萬朱莎華害死愛女　姚嘉妮鄺潔楹爆Seed有望奪獎

當沛琪發現自己毀容時，反應極為激烈，更向母親莎華咆哮。

TVB台慶劇《十月初五的月光》，今晚（12月17日）八點半播出大結局！鄺潔楹（Judy）飾演的萬沛琪，因毀容變得暴躁刁蠻，並對禮信（羅天宇飾）糾纏升級，可惜反令禮信劃清界線。另一邊廂，萬朱莎華（姚嘉妮飾）見展輝（海俊傑飾）與冰心（康華飾）和好大動肝火，回家目睹沛琪因「爭輸」禮信大發雷霆，即發洩式爆Seed逼迫女兒：「你咁鍾意咪搶佢返嚟咯！你無論用咩辦法都要搶佢返嚟，甚至連自己條命都唔要都要搶！」最終沛琪在禮信生日當天與準備為禮信慶生的君好（何依婷飾）爭執，失去理智的沛琪一度想殺死君好，混亂間發生火災，自覺闖禍的沛琪滿臉驚惶離開，並因失神被迎面而來的車撞倒身亡，萬世光（林偉飾）與莎華親眼目睹悲劇一刻…

氣上心頭的莎華，更向沛琪指為了爭奪心頭愛，應不惜犧牲性命。

對於沛琪慘死，網民均替其不值，並認為萬朱莎華難辭其咎：「個女（性格）似足個阿媽」、「沛琪其實冇乜做過衰嘢」、「沛琪好慘」、「典型有錢女，想要嘅嘢，一定要得到」、「自己害死個女仲賴人」、「叫個女去搶搶搶，莎華間接累死個女」、「莎華推自己個女報仇害死佢」、「歪理當真理，莎華果然是最講道理」。對於沛堅在新版中似乎「保回一命」，網民則大感安慰。

沛琪已陷入歇斯底里狀態。

昨晚ending位亦讓人看得肉緊又難過，患上腦退化症的Q姨（米雪飾），原本病情已時好時壞，昨晚竟連自己唱了大半生的《荷花香》歌詞亦記不起，大感害怕的Q姨捉著海景叔（石修飾）問道：「如果我連你都唔記得，我乜都唔記得嗰陣時，我會點架？」對於Q姨忘詞，網民亦大表肉緊：「冇喇冇喇，Q姨好似淨係識呢首歌，唔記得咗點算」，並認為Q姨不應再「好女兩頭瞞」隱瞞病情。

昨晚Ending Q姨忘詞一幕，亦令網民大感痛心。

據知今晚大結局，Q姨病情將再趨惡化，不但海景叔，就連君好、文初（胡鴻鈞飾）及女兒莎華亦會忘記；而因為執念傷害了不少人的莎華，縱然不像舊版般瘋掉，但仍然會惡人有惡報！禮信與文初最終雖然有一個不能與君好在一起，但劇組仍「貼心」為其安排良緣，人選更是網民心水之一！監製陳志江透露，結局除了有三大「彩蛋」驚喜，米雪更會演技大爆發投放超強催淚彈。