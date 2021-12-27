2021回顧｜娛圈官非不絕楊明被判囚　江若琳官司拖足七年

睇劇睇電影經常有法庭戲份，飾演律師喺庭上振振有詞據理力爭，但現實生活中，2021年有唔少藝人都涉及唔同官司，親身到法院作証，

楊明 （案件編號：ESCC2365/2020）

楊明駕駛平治私家車沿山頂馬己仙峽道落山「自炒」，意外後涉事平治右車頭擱於石壆上。（陳永武攝）

由2020年審到2021年，楊明（原名林明樂）一案仍未完結。案發於2020年8月，楊明在半山馬己仙峽道發生交通意外，其後涉拒絕提供血液樣本被捕。他被控拒絕提供血液樣本以供化驗、不小心駕駛及車輛門窗玻璃透光度不足3項罪名。早前他承認不小心駕駛等兩罪，另拒絕提供血液樣本罪則不成立，原須還押候判，其後楊明申請推翻認罪答辯，獲裁判官批准，但遭控方反對。

楊明最終被判囚18天，但准以3萬元保釋等候上訴。(廖雁雄攝)

11月4日楊明到東區裁判法院上庭覆核聆訊，裁判官在庭上考慮完辯方律師的陳詞以及求情後，宣判楊明罪成監禁18日，停牌2年及罰款3千元，楊明決定上訴獲官批准以三萬港元保釋。

江若琳 （案件編號：HCA 1225/2014）

江若琳（原名江玲）與前經理人公司寰宇，因合約糾紛而鬧上法庭，事件擾攘近7年，案件自11月4日金鐘高等法院開審，寰宇老闆林小明在庭上除指「貪錢」和「反骨」外，又曾斥她鍾意發明星夢。又稱江花費8萬元買一條裙只為登台一次，林小明於庭上重提江當年被誤傳介入林與前妻的婚姻，江的代表律師指江當年好慘，猶如「過街老鼠」，林則表示：「我都好慘。」

聆訊第4日，當律師在庭上重提與林小明婚外情緋聞，江若琳拭淚奪門離庭。(視覺中國)

江的代表律師指江在2011年曾打算到到石澳自殺，並致電林控訴待遇不公，形容自己是「演藝界的奴隸」，質疑為何仍沒有收入，又投訴被迫拍豐胸廣告，更指責林未有處理好她被誤傳為第三者的謠言，令她失去演出機會。所有證人已完成作供，法官頒布江若琳一方和原告方於明年1月21日結案陳辭。

江若琳在2010年舉行的演唱會，由於票房不理想，令公司蝕錢收場。(視覺中國)

陳潔玲鍾舒漫 （案件編號：SCTC031101/20）

陳潔玲（Christy）與鍾舒漫（Sherman）曾合資做防疫產品生意，未料到發生金錢糾紛，鍾舒漫更告上法庭，向陳潔玲追討4萬元本金。經過多次聆訊後，9月3日法庭判鍾舒漫勝訴，指陳潔玲違反拆夥協議被判敗訴，必須支付對方款項43,560元及訟費1,183元。

陳潔玲在庭上表明願意和解。（葉志明 攝）

散庭後，鍾舒漫由胞妹鍾舒褀陪同下接受傳媒訪問，期間陳潔玲突然走上前搶咪要求一齊做訪問，鍾舒褀即時出口制止對方：「唔使一齊做訪問，唔該唔好啦！你真係唔受歡迎。」但陳潔玲沒有理會繼續發言，鍾氏姐妹即時離場氣氛尷尬。

鍾舒漫與胞妹接受訪問期間，陳潔玲在她們身後出現....(葉志明攝)

莊韻澄 （案件編號：SCTC039101/20）

莊韻澄（前名：莊端兒）由2019年起擔任海鮮店「點點鮮」代言人，多次在網上為舖頭宣傳卻慘被拖數，早前她入稟小額錢債審裁處追討，2月18日她懷着七個月身孕，在老公呂成忠（Joe）陪同下現身西九龍法院。她向傳媒坦言被拖數已一段時間，已沒辦法才入稟，要這樣追數也是第一次，覺得做藝人沒保障。

莊韻澄由2019年起擔任海鮮店「點點鮮」代言人，多次在網上為舖頭宣傳卻慘被拖數。（Instagram：@dimdimsin）

經過3小時後，莊韻澄步出法院時透露雙方進入和解程序，若未能和解才再開庭，她意願好來好去，私下解決，不用坐完月再上庭。

莊韻澄當時懷着七個月身孕現身法院。（Instagram：@xeniachong）

潘梓峰 （案件編號：KTCC 1494/21）

《東張西望》主持潘梓鋒（原名潘國基）涉因感情糾紛，打傷同台藝人鄒兆霆的頭部。事主有3處撕裂傷，需縫共10針。潘梓鋒被控一項傷人罪，控方今（2日）稱考慮案件性質及事主已傷癒，申請撤控。被告准以1000元自簽守行為3年，並須付堂費500元，守行為其間須保持行為良好，不得企圖作出暴力行為或威嚇別人。

《東張西望》主持潘梓鋒涉嫌與圈外女友的前度發生肢體碰撞而被捕，無綫助理總經理樂易玲表示已暫停潘梓鋒的所有工作。（IG圖片）

王合喜 （案件編號：ESCC 2730/2021）

現年54歲的前藝人王凱韋(前名：王合喜)兼前香港奧運滑浪風帆代表，12月15日在東區裁判法院，承認一項管有危險藥物，及管有適合於及擬用作吸食危險藥物的管筒罪，被判罰款4000元。案情指王合喜今年9月在赤柱被警員截查時搜出0.39克大麻草、0.04克四氫大麻酚及煙斗，警誡之下，被告承認管有大麻草作自用。