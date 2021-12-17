6分鐘短劇《妻子的反攻》爆紅　女主角曾演出《一代宗師》

內地劇《妻子的反攻》近日在騰訊上架，題材顧名思義，是老公搭上了小三，正印大反擊，老掉牙的套路，該劇卻甚有口碑，甚至指高質過韓劇《夫妻的世界》，原來劇集用了新Hits的微短劇製作，每集只有約6分鐘，卻依舊有高潮位，吸引大家追看下去，忙碌的都市人，在車程已能睇晒頭8集，娛樂也要速食文化。

《妻子的反攻》第一集正印已被小三追殺。（影片截圖）

每集45分鐘的電視劇，對忙碌上班族已經變得十分奢侈，所以網上的幾分鐘短片，沒有內容也一樣有不少點擊，而騰訊近日上架的《妻子的反攻》，就是採用了微短劇形式製作，每集只得約6分鐘，並非只是將長劇cut短，而是用短短幾分鐘，已經拍成了一集情節豐富的劇集，而且每集都有高潮位，吸引劇迷追看下去，上下班、小休的時間也可以煲劇。

懷孕正印慘被丈夫背叛。（影片截圖）

太太懷孕，丈夫卻跟閨密鬼混。（影片截圖）

《妻子》劇情可謂相當狗血，由陳奕靜飾演女主角白瑩瑩，90後的她演出電影《關雲長》出道，在《一代宗師》也有份演出，劇中她正在懷孕，但丈夫丁志遠(初鵬旭飾)跟閨密顧菲兒(徐丹飾)發展婚外情，更試過在家中鬼混，渣男和小三也令觀眾看得咬牙切齒，此時丈夫還騙走瑩瑩的金錢，用來為小三購置新居，之後劇情大暴走，小三僱用殺手謀害正印，不過既然叫得做《妻子的反攻》，大婆當然有厲害手段還擊，網民大讚媲美韓劇《夫妻的世界》，值得一看。

韓劇《夫妻的世界》，將太太捉姦拍出了懸疑味道。（劇照）

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