王力宏離婚｜成龍效應　曾獲大讚完美台上錫錫：你是我的最愛

王力宏與李靚蕾日前驚爆離婚，結束8年婚姻關係，相隔兩日，前妻李靚蕾昨晚（17日）在社交平台發表數千字的長文，揭露王力宏的真面目，指他私生活極其混亂，包括召妓、出軌、有多名炮友等等，事件掀起軒然大波。隨後，王力宏過往的種種事跡亦被網民翻舊賬，當中他與成龍之間的親密互動就掀起網民熱議。



王力宏與李靚蕾日前驚爆離婚，結束8年婚姻關係。（視覺中國）

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成龍與王力宏曾合作拍攝電影《大兵小將》，成龍透露他們曾一起同住了三個多月，王力宏每日完成拍攝後，一有時間就會專心寫歌，勤奮努力，而成龍對這位後輩亦讚賞有加，認為他是為數不多既有才華又十分努力的年輕人，更在節目中公開大讚：「王力宏好，我太欣賞他了，他是我兒子多好。」兩人第一次見面時，王力宏在餐廳內唱歌、彈鋼琴、拉小提琴、打鼓、彈吉他，樣樣皆精，而成龍亦對多才多藝的王力宏刮目相看：「我馬上愛上他了。」

成龍多次公開大讚王力宏。（影片截圖）

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而成龍更不止一次公開大讚王力宏完美，多次稱讚對方高大靚仔又有才華，非常完美，更表示王力宏才是自己的偶像。作為演藝圈前輩，成龍更以實際行動支持王力宏，2012年王力宏在香港一連舉行三場演唱會，成龍現身支持之餘，更突然在台上當眾錫王力宏，而在2018年王力宏於上海舉行演唱會時，成龍亦有驚喜現身，指自己是趁拍戲空檔到場獻花，更表示：「沒有辦法，你是我的最愛，所以我一定要來」，兩人當場嘴對嘴錫錫，互相擁抱，令現場歌迷尖叫連連！

兩人曾當眾嘴對嘴錫錫。（視覺中國）