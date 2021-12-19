王力宏爸爸親撰信爆李靚蕾大肚逼婚已袋數億元　強調兒子不是敗類

王力宏與李靚蕾日前 (15/12) 驚爆離婚消息，王力宏亦即日於社交網發文親證離婚，認與李靚蕾結束8年夫妻關係，事件震驚各界，一直沉默的李靚蕾前晚 (17日) 終於在IG發聲，以數千字長文內容交待與王力宏由指拖到結婚多年的心路歷程，除了要簽前婚前協議書，更爆出了王力宏的黑暗面，包括了他有召妓的習慣，以及有多名炮友，令王力宏一夜間由「優質偶像」淪為渣男。

兩人此情不再。(李靚蕾微博)

昨日急由內地返台灣的王力宏至今依然保持沉默，但他身在美國的爸爸王大中就於今日凌晨透過王力宏的公司公開他的親筆信，自爆一生的遺憾就是贊成兒子結婚，又指李靚蕾當年藉大肚逼婚，以再而三的威脅手段出招，其日前的爆料發文更是處心積慮。他堅稱兒子不是敗類，未有出軌，更聲稱已按李靚蕾要求，支付了數億台幣的贍養費給她，並加房子、生活費，兩名保母，一名菲傭及一名專用司機，再加孩子的生活費和教育費，估計至少約有8千萬港元。

點擊睇王父親筆信：

王大中親筆信全文：

我是王大中，一般來說，只是一個退休了的普通老人，但是我坐下來寫這一段，才是真正困難的，因為這只能表達萬分之一的我的心痛，有些人知道，我唯一「有名」的是我是王力宏的爸爸！這一輩子裡，我最遺憾的事發生在2013年，那時接到力宏電話，他和一位女子在一起，她說當時是月事後一週，然而兩週之後，她告訴力宏已懷了他的孩子。起先她說不用擔心，她會獨自帶孩子，但是很快又改口，說如果不結婚，她會爆料摧毀力宏的事業。當初家裡大部份認為這種威脅不能接受，長痛不如短痛，我是唯一贊成結婚的，因為我覺得必須保護孩子，而且事業也很重要，結了婚也許她會不錯，結果竟然這是我一生最大的遺憾。

接下來的竟是七年的痛苦，包括最近兩年地獄似的生活。這個婚姻，從頭就是千瘡百孔，力宏勞心勞力，補東補西來維持婚姻，到現在幸好三個孩子都身心健康，即使最後兩年，已經不能同住，力宏每天花幾小時本人和孩子同在，或是在外地時也用網上聯繫和孩子互動。當我和王媽媽在台時，幾乎每天去和孩子們互動保持他們成長的正常。然而這一切努力沒有成效，這一份「長文」竟然轟動一時，但這「長文」不是第一時間寫出，而是兩年來處心的結果，七年努力結果在還是沒有脫離一而再，再而三的威脅手段，這是我最大的遺憾，當時沒有堅持取短痛而不長痛。

我不要求大家同情，也不在乎平反，只希望大家能客觀的分析，請大家了解此事已延續多年，離婚的程序也已近兩年，而事實上雙方已簽字，女方有數億台幣的要求，並加房子、生活費，兩名保母，一名菲傭及一名專用司機，再加孩子的生活費和教育費，這一切都已同意交付，絕對沒有不支持她的可能。

我們家世的傳統是和善待人，從力宏七年來的努力，應該可以看出他是什麼樣的人，分居也已兩年多，力宏在此期間絕對沒有出軌之事。

最後，請瞭解被污告的痛心，只希望大家保持客觀，自然還是會有天理公道，力宏不是敗類，他的孩子們也不該被灌輸這種印象。

點擊睇李靚蕾數千字爆料全文：

+ 4