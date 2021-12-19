王力宏離婚｜遭央視封殺片尾曲被消音　王力宏作品恐下架牽連甚廣

王力宏日前承認離婚後，再被前妻被李靚蕾以萬數千字文毀滅式爆料，指王力宏從拍拖到結婚多年一直有召妓的習慣及有多名炮友，令整個娛樂圈嘩然。其後王力宏父親出面撐愛兒，令李靚蕾再度發文反擊，並要求男方今日下午3點前道歉，否則會尋求法律途徑，不過至今王力宏仍繼續潛水。由於事件令王力宏形象直插谷底，內地至少5五個品牌宣布跟王力宏終止合作，亦有內地網民發現央視亦出手封殺！

在央視播出的大製作戰爭劇《大決戰》的片尾曲《寸心》原本由王力宏及譚維維合唱，可惜有網民發現電視台已經將王力宏「消音」，片尾曲已改成女聲獨唱，再也聽不到王力宏的歌聲，而片尾字幕工作人員名單已看不見王力宏的名字。

有網民發現片尾曲《寸心》已改成女聲獨唱，再也聽不到王力宏的歌聲。（電視畫面）

《大決戰》。（劇集海報）

王力宏跟譚維維之前合唱過的《緣分一道橋》大受歡迎，曾登上千萬人收藏的歌曲排行榜。有網民認為經過被前妻爆出黑歷史，王力宏的作品或會遭封殺或刪改，因而影響合作夥伴。另外，王力宏參演過31部電影，還有兩部正準備開拍，估計作品會被下架，連累戲中演員或工作團隊受牽連。

點擊睇李靚蕾最新數千字長文反擊：

+ 2

點擊睇王父親筆信：

點擊睇李靚蕾日前的數千字爆料全文：

+ 4

+ 24

同場加映︰王力宏離婚｜被李靚蕾揭淫亂真面目 娛圈10位好男人形象一夜破滅