邊度都有陰謀｜「光明卡」神預言世界大事　3年後全球人口剩5億？

正常來說，人類沒可能有先見之明。很多東西都是當我們回望時，才發現當初的點滴原來全部都能聯繫起來。於1995年推出的卓遊卡牌遊戲「光明卡」裡面部分內容，竟然跟多年來發生的世界大事有著驚人的吻合，包括911時間、南亞海嘯、日本311地震，甚至新冠肺炎疫情都預測得到。究竟是有人在背後精心策劃的劇本還是預言應驗？

「光明卡」是80年代的卡牌遊戲。（網上圖片）

對陰謀論稍微有點認識或不了解的人，都可能聽過「光明卡」。在J2節目《邊度都有陰謀》提到在80年代的卡牌遊戲「光明卡」，經過改良後在1995年推出全新版本，發現當中的卡牌竟然神預測多宗世界大事，準到令人感到心寒。有玩過卡牌遊戲的陸永表示，「光明卡」初推出時因為畫質不好，卡牌描述跟現實有關但又沒有直接關係的東西，沒有受玩家追捧。直至「光明卡」神預測911事件，才引起極大迴響。

911襲擊事件（2001）

當中喚醒世界關注的卡牌「Terrorist Nuke」和「Pentagon」上的圖案，竟然跟2001年911事件所發生時的真實照片相似度達99%。卡牌映射雙子塔被襲擊，大廈的中間部分被炸開了，而五角大樓亦跟現實一樣，只有中間部分有濃煙及火災，大樓的周邊沒有被波及。而襲擊雙子塔的卡牌亦滿佈陰謀論，至今仍然有不少人相信襲擊是有核武造成，而卡排有寫上「Nuke」（核武）的字眼。

「Terrorist Nuke」卡牌預言雙子塔被襲擊。（網上圖片）

「Pentagon」卡牌跟現實一樣，中間部分有濃煙及火災，大樓的周邊沒有被波及。（網上魚片）

南亞海嘯（2004）及福島核電廠事故（2011）

除了預測到911襲擊事件，「光明卡」同樣測中自然災害。在「Tidal Wave」卡牌中，海嘯正推向一個跟印尼國家紀念塔極為相似的標誌，讓人聯想到發生在2004年的印尼南亞海嘯。還有「Nuclear Accident」的卡牌，有兩座似是福島核電廠的建築物，而建築物上的裂痕形狀跟日本櫻花近乎一樣，疑似暗示核事故發生在日本。

戴安娜王妃之死（1997）

在眾多的卡牌中，其中一張名為「Princess Di」的卡牌預言了戴安娜王妃的死。卡牌上一名頭戴王冠的金髮女子，正被傳媒拿著攝影機拍攝。在文字描述中，竟然寫著暗示戴安娜對任何事都不會被影響，除了傳媒之外。最後戴妃在避開傳媒追訪的情況之下，發生車禍身亡。

「Princess Di」的卡牌預言了戴安娜王妃的死。（網上圖片）

疫症大流行（2019）

「光明卡」預言的還有貼近現時在全球大爆發的疫情，一張名為「Epidemic」（疫情）的卡牌中，畫上口罩、手套、消毒藥水、疫苗、包裹著的屍體，還有「Quarantine」（隔離）的字眼。跟寫上疫情及病毒，能夠毀任何地，跟新冠肺炎全球爆發近乎完全吻合。

卡牌中，畫上口罩、手套、消毒藥水、疫苗、包裹著的屍體，還有「Quarantine」（隔離）的字眼。（網上圖片）

綜合災難

卡牌上正發生不同的災難，包括鐘樓倒塌、爆炸、火災等，而卡牌上的人穿上的衣服顏色都跟奧運五環的顏色相近。加上正在倒塌的鐘樓跟東京銀座極為相似，故有不少人都推測災難是預言東京奧運。卡牌所預言的並不是直指火災，而是發生毀滅性的事情即將發生，估計是東京奧運因疫情需要腰斬或經濟重創等綜合災難，而東奧確實是延遲，日本亦受經濟影響。

有網民推測綜合災害的卡牌是暗示東京奧運受重創。（網上圖片）

特朗普

卡牌預言了特朗普的崛起，卡牌「Enough is enough」中的男人樣貌跟特朗普一樣，不過卡牌竟預言特朗普或會被刺殺。

卡牌中的男人樣貌跟特朗普一樣。（網上圖片）

希拉莉醜聞（2015）

「光明卡」預言2015年競逐總統的希拉莉醜聞，更直接以「Pizza for the Secret Meeting」來做預言。當時Twitter及維基解密流傳了流傳一堆自稱紐約警方找到有關大型兒童色情集團的電郵的「Pizzagate」事件。有指光明會的權貴做了一些戀童癖的行為，而「Pizzagate」就是有共同嗜好的人互相溝通的暗號，這些人包括了明星、大人物、政要等。件事除了牽涉多個大型企業外，更關聯到當時參選總統的希拉莉競選團隊中的John Podesta。

「光明卡」預言2015年競逐總統的希拉莉醜聞，更直接以「Pizza for the Secret Meeting」來做預言。（網上圖片）

人口減少

這張名為「GOAL Population Reduction」（目標 人口減少）的卡牌上，城市一片寂靜，背後被骷髏頭形狀的濃煙包圍著，看上來非常恐怖。文字解說提到未來人口將會銳減至5億，但最恐怖的就是發生年份是1995年的30年後，即是2025年，情況令人相當擔心。有網民表示新冠疫情已令全球多國有大量民眾因病死亡，加上全球暖化及多種危機，其實已經半預言了人口減少這件事。