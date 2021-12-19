全民造星IV｜傳介入Jer柳應廷感情 Alice澄清︰私底下完全冇聯絡

ViuTV皇牌選秀節目《全民造星IV》今日（19日）於九展舉行總決賽記者會。參賽者Alice（許寶恆）上周爆出與MIRROR人氣成員Jer（柳應廷）緋聞，更直指她是拆散Jer與女友Kelly的第三者。有傳她得悉Jer是其導師時十分興奮，私底下密密傳訊息予Jer，因而同男友分開，而Jer女友發現二人曖昧後嬲爆分手，近日更被人發現Jer與女友已互相取消IG追蹤。



Alice澄清同Jer私底下完全冇聯絡。（梁碧玲 攝）

Alice今日接受《香港01》採訪時否認傳聞屬實，她說：「第一下睇到係吓？咩事？因為係假嘅，但之後就專注練習。」她表示：「全部傳聞都係假嘅，（同Jer）只係導師同學生，比賽之後就冇再見過面。（冇私下聯絡？）直情係冇囉，得之前喺工作群組有聯絡，私底下完全冇囉！我同我男朋友好多個月前已出現問題，最近先得閒處理，係分開咗嘅，但係和平分開，分開咗一、兩個月多啲。」

Alice話同男友一、兩個月前已分手。（梁碧玲 攝）

被指是第三者，Alice反而驚多過嬲：「無奈、驚多啲囉！但而家Ok嘅。」面對Haters攻擊，她坦言：「有啲Haters都會搵我，但我都唔會反擊囉，因為講到咁上下就會停㗎啦！」她表示：「用咗一、兩日先平復，因為當下都驚嘅，好多人湧入嚟鬧我，唔識點樣面對、控制自己嘅情緒，所以用咗一兩日先平復到。（有喊？）有唔開心啦。」

Alice回應與Jer的緋聞。（梁碧玲 攝）

她又多謝Jer IG出Post澄清事實，她稱：「我都見到凌晨佢開個Post叫人唔好信，都多謝佢嘅，咁幫我手。我覺得佢好好，做導師嗰陣對所有人都好好，係個好好嘅導師。」

她又指多得朋友安慰，經理人阿Wing（戴穎）都有表達支持，她說：「我同阿Jer冇再見過面，都係同阿Wing傾多啲，佢都有同我講唔使驚。」怕唔怕影響決賽人氣？Alice指想專注表演，「人氣方面，入唔入到團呢啲，就順其自然啦！」