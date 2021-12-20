安樂蝸｜75萬豪裝650呎屋大玩法式越南風　但兩頭唔到岸好混亂？

J2台最新一集《安樂蝸》由主持林穎彤、鄭雋熹和嘉賓吳天佑到訪一間實用面積650呎的單位，屋主請設計師為住了多年的家改頭換面，希望設計師設計一個有更多空間和新鮮感的家。單位走法式越南風，打造出一個富有法國跟越南感覺的家居，因為越南曾經是法國的殖民地。



單位同時有法式和越式感覺，非常特別。（電視截圖）

單位給人的感覺有東南亞氣息之餘，亦有一點法式優雅。越南feel方面，設計師用了藤做鞋櫃，加上客廳用木色和灰色做牆身、直條原木色地板，非常有越南風情。法式感覺方面，近天花位置用了綠色條紋設計，加上飯廳白色瓷磚的餐桌和黑色的玻璃吊燈，營造出華麗典雅的感覺。

廚房地板的瓷磚給人感覺好高雅！（電視截圖）

半開放式的廚房入面，同樣有大量與客飯廳配合的元素。櫥櫃、磚牆都做了灰色系，廚房跟客飯廳都用白色瓷磚，給人高貴的感覺。主人房方面，亦是配合全屋主題，用木色地板和灰色牆身，加上一個高貴的灰綠色衣櫃和藤做的床頭板，帶有自然感又不失典雅。屋內的廁所一樣有法式設計，十足十酒店一樣。屋主的囝囝喜歡音樂，設計師將兩房打通成一房，留了位置放喇叭和結他。因為囝囝儲物空間，所以就用高架床，加上有6呎大櫃和吊櫃，儲物空間足夠。單位的裝修連設計費是75萬。

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