陳偉霆相隔九年出廣東歌　濕身誘惑即上微博熱搜第一

藝人陳偉霆（William）的演藝事業重心放在內地後，香港的演藝作品一直買少見少，而在香港發展的時候曾出過不少廣東歌，最令香港樂迷記得的一定是《Taxi》，而上一次出廣東歌已經是九年前電影紮職的主題曲《有借有還》。

對上一次出廣東歌已經係九年前。（YouTube）

今天（20日）William相隔九年再推出全新廣東歌《護航》，他在個人微博早上十時發布音樂的鏈結，發布短短3小時，便獲得內地網友高度關注，除了有25萬人讚好之外，同時瞬間登上微博熱搜第一位，可見William人氣十分強勁。他的經理人霍汶希（Mani）也轉發了這條微博支持William，寫道：「粵語單曲《護航》正式上線！守護心底最為柔軟的角落，護航那段熠熠生輝的歲月。一起來聽！新歌太好聽了！ 」

即上熱搜第一。（微博）

這首歌曲也在YouTube上架了，不過對比起微博衝上熱搜第一，香港這邊的粉絲顯得沒有這麼給力，上架後點擊率卻只有短短2200次，不過也獲得網友一致讚好，大讚「聲線溫柔」、「久違的廣東歌」、「溫暖的嗓音」。

得2000幾人睇。（YouTube）

另外值得一提的是，William發布了18張MV的高清照片，相中除了展示了他的帥氣樣貌，MV中William穿上了一件白色貼心內衣，MV情節加了花灑的濕身場面，頓時白色貼心內衣變透明了，六嚿腹肌也若隱若現給一眾觀眾看見，非常吸睛。

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