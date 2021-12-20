雪降花︱Jisoo演技惹負評　疑涉扭曲歷史26萬人請願求停播

由BLACKPINK Jisoo和丁海寅主演的新劇《雪降花》日前（18日）開播，可是劇集疑涉扭曲歷史，短短三日超過26萬人到青瓦台網站請願要求停播。女主角Jisoo的演技也備受批評，就連播放平台Disney+也慘遭牽連。



《雪降花》講述丁海寅是來自北韓的間諜，被追捕途中受傷，身份是大學生的Jisoo以為他是參與民主運動的學生，於是幫忙藏匿並向他提供治療。《雪降花》開播前已捲入過扭曲歷史爭議，當時已有超過10萬人聯署要求停拍，但劇組未有理會。首播後反對聲音進一步升級，觀眾指出三大質疑包括：美化間諜及安企部、扭曲518運動和貶低民主運動。

《雪降花》開播兩集已爭議不斷。（劇照）

截至20日下午2時，已有超過26萬人請願要求停播。（president.go.kr）

網民提出518運動時期，大量參與民主運動的學生被安企部誣衊成北韓間諜，並進行嚴刑拷問，但事實上當時並沒有所謂的北韓間諜。因此韓國人認定為是一段心痛的歷史，並痛恨安企部，質疑劇集卻嘗試為安企部洗底正面化，亦有貶低民主運動人士之嫌及破壞運動的價值。由於現時聯署已有超過26萬人參與，因此青瓦台需於一個月內作出回應。

網民指出最大的質疑是美化間諜及安企部。（劇照）

女主角BLACKPINK Jisoo的演技也負評不斷。（劇照）

除了扭曲歷史爭議外，女主角Jisoo的演技也負評不斷。觀眾批評她的演技除了生硬，咬字不清加上嚴重鼻音令人出戲。實在想不通為何女主角不是由經驗豐富的女二劉寅娜擔任，反而由毫無經驗的Jisoo飾演。《雪降花》負評不斷，暫時已有超過5個品牌取消贊助，就連播放平台Disney+也收到大量投訴，劇迷擔心會否步《朝鮮驅魔師》後塵，開播兩集就被腰斬。

網民不解為何劉寅娜反而擔任女二，角色更是小三。（劇照）

劇迷擔心《雪降花》會步《朝鮮驅魔師》後塵。（劇照）

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