王力宏離婚｜自戀型人格三大特徵　大多數都係自我感覺良好

王力宏與前妻李靚蕾離婚的事變了全城熱話，李靚蕾的「萬字文」控訴王力宏多年來與不少女性關係混亂，更指每個城市也有一名異性密友，因此一直以來建立的好男人形象一夜全毀。事件看似告終，王力宏選擇道歉，李靚蕾則選擇不再追究，不過網上熱度絲毫沒有減退。

二人離婚轟動全城。（VCG）

其中李靚蕾在「萬字文」提及王力宏有性成癮之餘，還擁有自戀型人格，那何謂自戀型人格？不少網友都很好奇，更因此成為熱搜括題。根據心理專家表示「自戀」在心理學上的定義是一種誇大和膨漲的自我形象，自戀者認為自己比別人好看，更聰明，而且更重要，他們覺得應該得到特殊的待遇。

心理學家區分了兩種形式的自戀，浮誇型自戀和脆弱型自戀，浮誇型則是最常見到的一種，特點是外向、強勢和希望得到關注。浮誇型自戀的人希望得到注意力和追求權力，大多都會成為政客、名人或者文化領袖，不過據心理學家指不是每個追求權力的人都是自戀。

李靚蕾萬字文炮轟王力宏

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脆弱型自戀者可能是文靜兼內向，他們對權利非常敏感，但是容易受到威脅或者被怠慢，無論那一種情況，自戀的陰暗面都會顯現出來，自戀者的行為往往是自私的，所以自戀的領導可能會做出有風險或者不道德的決策。

自戀的伴侶可能會不誠實或者不忠誠，當他們美化自己的視角受到挑戰的時候，他們會變得怨恨和具有攻擊性。就好似一種病，患病的人自我感覺良好，但周圍的人卻受罪。那到底王力宏屬於什麼人格？網友可以自行判斷。

李靜蕾指王力宏有性上癮同自戀型人格！

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二人多年來的合照！