王力宏被品牌狂割席　代言、跨年活動全失去估計至少損失5600萬

王力宏被前妻李靚蕾寫長文控訴他約炮、召妓和劈腿，令人震驚，一眾網民亦連日追po跟進事件發展，直至王力宏於周一（20日）向前妻道歉，並宣暫時退出娛樂圈，事件似乎是告一段落。不過隨着事件爆出，就有品牌立即與他「割席」，而他後來宣布暫時停止娛圈工作，亦意味着他之後代言的活動和商演全都泡湯，面臨巨大金錢的損失。



二人離婚轟動全城。（李靚蕾微博圖片）

王力宏雖然終於「跪低」道歉，但他出道26年來的優質形象毀於一旦，連帶多個廣告和代言都受影響，外界粗略估計他這3天就燒掉2億台幣（約5千6百萬港元），還未計違約金賠償。

內地汽車品牌INFINITI周六凌晨宣布即日起終止與王力宏的合作關係。（微博圖片）

內地汽車品牌INFINITI於周四（16日）才正式宣布王力宏為旗下車型QX60的形象代言人，他在16日就為該品牌站台，當時僅上台11分鐘，就賺進台幣3000萬元（約800萬港元）的代言費用，但就在李靚蕾發文後不久，INFINITI中國官方微博上已再沒有王力宏相關的圖文、影片。周六凌晨1時許，INFINITI正式在官方微博發布解約聲明，從代言到解約僅30小時，極速解約也令網民將之嘲為「史上最短代言」。而隨後「讀書郎」教育科技、周大生珠寶也發表同類聲明。他手上原有的珠寶、科技公司、植物肉、護膚等品牌代言，也全都被火速切割，而原先預定的商演與跨年活動也全都泡湯。據台灣傳媒報道，粗略估計以上代言及活動，就讓他至少損失台幣2億元左右（約5600萬港元）。

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