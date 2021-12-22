歌神張學友開金口讚炎明熹「好畀心機」　暑假同場為港姐決賽表演

歌神張學友昨日在線上記者會宣傳即將推出的《學友‧經典世界巡迴演唱會》DVD，透露下年會復出在香港拍戲還人情債，而他經常被傳賣樓是為破產還錢，他兩度稱自己有儲錢，破產只是謠傳。

張學友下年出山拍戲 肉緊回應破產謠言：我有儲錢！

張學友為巡迴演唱會DVD開線上記者會。

張學友又接受了無綫《娛樂新聞台》訪問，透露有留意今年樂壇新一代歌手，他說：「炎明熹（Gigi）嘛！哈哈哈哈，我覺得佢幾特別，好畀心機做，我覺得佢機會好好。」有歌神加持，Gigi前途無可限量！

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其實今年張學友與Gigi等一班聲夢歌手都有擔任港姐決賽表演嘉賓，當日張學友唱了《春風秋雨》、《李香蘭》、《愛是永恆》，又與Gin Lee合唱新歌《日出時讓街燈安睡》。而聲夢就以姚焯菲（Chantel）以女神造型打頭陣，Gigi及鍾柔美、何晉樂、冼靖峰等其餘聲夢歌手與決賽佳麗合唱《眼淚》、《如何掉眼淚》等歌。

學友大讚Gigi特別，充滿機會發展。（節目截圖）

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其他6位聲夢成員與12位佳麗表演。（葉志明攝）

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