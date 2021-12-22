王冠｜劇組西倫敦搭景拍攝第五季　神還原90年代香港殖民地街景

改編英女王生平的Netflix王牌劇《王冠》（The Crown）自首播以來，深受全球劇迷歡迎。於明年推出的第五季除了延續查理斯、戴安娜和卡米拉的三角戀之外，更會橫跨港英殖民地時期。為了還原當年香港的情況，劇組不惜搭建香港殖民地時期的街景，而劇中亦很可能會重現1997年7月英國將香港主權移交中國的過程。

《哈利波特》系列中飾演恩不利居（Dolores Jane Umbridge）的Imelda Staunton將飾演年老版英女王。（Twitter）

根據《每日郵報》報道，劇組在倫敦西區搭建了港英殖民地時期的街景。照片中看到有大量五光十色的霓虹燈，街道兩旁的餐廳及店舖都寫上或掛上廣東話繁體字的招牌，還有熟食小販檔、的士及舊式垃圾桶。現場還有一架駛往沙田第一城的88R巴士，飾演途人的全部都是穿上90年代服飾的華人，還原度近乎9成。

'Netflix transforms London's West End into Hong Kong to film The Crown as drama's fifth season recreates return of Britain's last major overseas territory'

https://t.co/yH6UHUtHcN [Caution: Daily Mail]@selina_cheng & @ChauCandice noted the Citybus & bin design anachronisms. 👀 pic.twitter.com/DFWFQSVAY4 — Tom Grundy (@tomgrundy) December 21, 2021

【王冠】鐵娘子戴卓爾夫人北京跌倒 成香港回歸前歷史性一刻

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