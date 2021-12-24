全民造星IV│編審KK讚MIRROR紅咗都有禮貌：行過都會同我哋打招呼

如果有追看《全民造星》，相信會留意到一位經常穿着ViuTV淺藍色風褸，架著眼鏡的男人，經常在強尼或花姐旁邊，他就是《全民造星》一至四輯的編審謝家驥KK。單看「 編審」二字會覺得主要同文子有關，但KK表示《全民造星》選秀綜藝，反而撰寫機會不多，他說：「除咗強尼每集嘅頭Tag外，其餘評判、參賽者、導師講嘅嘢都係無稿架，ViuTV編審...我會用大打雜嚟形容。」

聽謝家驥KK簡介一下他的工作，原來很多跟撰稿毫無關係，工作包括幫參賽者借衫、聯絡嘉賓、導師，租借排舞室、記者會場地、跟剪接、買道具、如果有嘉賓評判未收車馬費，亦要幫手跟進...但KK不覺得辛苦，他說：「我特別戥剪片同事辛苦，由朝做到晚無得返屋企，四日四夜連底褲都無得換。(你有得換?)我有得換呀。」

曾任職TVB 綜藝撰稿員16年

編審謝家驥KK第一份工是在商台擔任copywirter，之後去了TVB當綜藝撰稿員，那時TVB還在清水灣，他在TVB工作了16年，負責過大大小小的綜藝節目，港姐、新秀、獎門人、賀年飲食節目等，當日選擇離開TVB去ViuTV做開荒牛，因為覺得TVB人事複雜，他說：「嗰陣去到後期個覺得管理層有少少複雜，管理層成日變，跟住ViuTV開台，覺得好似幾有趣喎，又有啲舊同事過咗嚟，就試下啦。」

《全民造星IV》播出前，先播了特備節目《今世做電視:全民造星極限造夢者》，令觀眾了解《全民造星》一班幕後的辛酸。

姜濤唔知ViuTV係乜

KK過檔ViuTV後，參與創作了不少節目，最為人熟悉一定是《全民造星》，這個節目成功捧紅了MIRROR，改變了樂壇、娛樂圈生態，但KK表示最初《全民造星》沒有這麼大的想法，由寶姐(MIRROR經理人之一)一個想法開始，他說：「我記得當時寶姐彈出嚟，話不如做選秀，跟住花姐話都好喎，開頭無諗過咁複雜，咁長時間，同要剪成咁，但越攪越大鑊，不過好好彩第一屆嚟咗班好好嘅參賽者，佢哋好熱血，姜濤、Ian、Lokman，佢哋當時都唔知ViuTV係乜，《全民造星》係乜?但佢哋好肯練，練到天昏地暗，做咗好多個好感動人嘅表演。」

KK說花姐對工作人員不惡，就算她心情差來睇片，只要安排好零食就可以了。

花姐唔惡

KK「睇住」MIRROR、ERROR入行，由他們還未有人認識開始，所以有齊兩隊組合成員的手機號碼，閒時跟朋友、舊同時聚會，經常被問到關於MIRROR的事，他說：「可能佢哋轉哂手機冧吧呢，朋友都有興趣知MIRROR啲嘢，但佢哋問得最多嘅反而係花姐係咪咁惡? 其實花姐對參賽者惡，但對我哋唔惡，因為佢都係Production 出身，好多嘢都明，就算心情差，都係面燶燶嚟睇片，但只要我哋安排好零食就得架啦....哈哈。」

KK意想不到第一季《全民造星》有很多令人感動的表演，他很配服每一個參賽者那份熱血，而比較深印象的是【40強】B1《精舞門》小評 姜濤 Alton TingHo Anson Lo的表演。

MIRROR有禮貎 ERROR真性情

KK見証著兩隊組合成長，但他不敢叨光，他覺得兩隊成功是他們努力得回來，他說：「MIRROR有時返嚟公司，大家見到，佢哋都會『KK早晨呀，攪啲咩呀?』，唔會話唔望你，至少噏到你個名先啦，但我自己同ERROR熟啲，因為同佢哋出過兩次trip, 佢哋真係癡癡地，保錡講嘢輕輕佻佻，但好鍾意做音樂、肥仔攪笑嘅，但會突然訓覺，好似曾志偉咁，193喺我哋面前都係亂講嘢㗎，都係覺得自己跳舞好勁，仲講緊當年自己有5盞藍燈，佢最靚仔㗎痳，阿Dee就有好多計仔嘅，佢哋係嘅性格係完全呈現係畫面到，冇修飾同保留。」

訪問當日有女同事路過，幫KK拍照留念。(葉志明攝)

TVB落張單乜都有

如果只喜歡純文字創作，應該不會喜歡在ViuTV當綜藝編審，因為太多工作跟寫字沒有關係，但KK反而樂在其中，他說：「TVB你落張單就有人幫你攪，借衫?成個服裝間俾你慢慢揀，想練舞?有個排舞室，24小時俾你用，呢到(ViuTV)所有嘢都要你親力親為。」ViuTV雜頂多，體力消耗辛苦但創作自由度大，很多節目都是由零開始創作，特別在sell橋方面，他續說：「TVB如果上面派功課落嚟俾我哋做，大慨估到咩，譬如叫你做《新春開運王》，我知一定有麥玲玲，講十二生肖，開運大法，你作為編審可以sell橋喺呢個框架下嘅細item，不如叫麥玲玲煮幾味?定係落旺區講下邊到係財位? 但呢到就由零開始，你sell條大橋俾魯生、金生，過到喇，就再度啲細位，但其實好難，好多時你講個idea出嚟好得意，但到執行上起上嚟，會越到好多問題，所以要度得好周詳。」

幕後最怕影相，不過首次做訪問的KK反而不怯場，chok甫士影相，扮望表呢下都做得自然。(葉志明攝)

未曾為《造星》感動落淚

《全民造星》一至四輯有很多感人時刻，不單止令觀眾感動，亦令台前不少人落淚，但KK從來沒有落淚，他記得在第一輯，那時火火要淘汰一些參賽者，宣布前讀了一番相當感人的說話，他記得當時身邊的強尼、黃心美，及站在身後的花姐也落淚，唯獨他沒有，他說：「可能以前做得港姐多，呢頭輸咗喊，轉頭慶功食緊嘢，咁新秀又係，你會明白唔係贏就輸，但連我都估唔到開《全民造星》會有呢個震撼力，同埋啲參賽者投入到呢個程度。」

電視行業競爭太少 薪酬難提升

今年ViuTV討論度很高，反而他的舊公司有很多批評聲音，但KK著眼的不是ViuTV 與TVB，而是整個電視行業，他說：「投資公司唔會花好多錢去做電視，同埋而家社交媒體、OTT咁發達，而家有競爭性得蔣軍澳同呢到，幕後流動好細，令你即使跳槽，人工唔會差得遠，所以我成日都想亞視、有線、TVB都做得好，大家競爭大咗，我哋幕後人工先扯高。」

KK曾經在TVB工作了16年，他明白TVB不容易作出改變，他說：「強尼講過一個笑話，佢話TVB一年電費養得起我哋呢度全部人，你諗下咁大間公司，好難剎那間做到改變。」KK跟強尼熟絡，二人在《全民造星》合作了四年。強尼每集的開場白都是KK撰寫。

《全民造星》令人有滿足感

追夢是《全民造星》宗旨，不過KK說自己沒有夢想，著眼於活在當下，他說：「可能我沒有太大家庭負擔，我係要一定要攪掂眼前呢舊嘢先嘅人，再諗下一步，太長遠唔好諗住，即係《全民造星》我攪唔好，萬九幾人插你，包括魯生、金生、花姐.....」雖然沒有夢要追，但他在工作找到滿足感，他說：「以前嗰啲做完播出咗街，冇人投訴就OK啦，《全民造星》你做完係有noise，有人討論，夫復何求?....」