演鬥聽｜王梓軒預告即將開拍第二季：我哋樂壇有少少似改朝換代

TVB音樂節目《演鬥聽》入圍了《萬千星輝頒獎典禮2021》的「最佳節目」五強，對於久違了的新音樂節目，有這一個好成績，節目中的主持及靈魂人物王梓軒相當開心，因此今天（12日）舉行了一個祝捷午宴，同時梓軒邀請了節目的樂隊一起食飯，包括朱敏希（KW）、Joey Lam、張可永（Byron）、包仲欣（Lydia Pau）、鄭嘉嘉（Wendyz）和黃浩邦（Dr.X）。

每一個有份拍攝這節目的音樂人，在開始這個音樂節目的時候都有一個好奇，這節目是做什麼，KW說：「因為王梓軒叫我先嚟做，開始時都唔知道自己做緊咩，之後慢慢先成形，再開始Enjoy。」

KW講希望有第二季。（賴家杰攝）

鼓手Joey Lam負責打鼓這部份，他亦認同KW所說的事，就是起初不知道自己在做什麼：「拍嘅時候都未知，到最後睇返第一集，呢個節目發掘到好多歌手唔同一面嘅音樂節目。」

Joey Lam認為這個節目比起其他音樂節目更出色。（賴家杰攝）

從加拿大回來的張可永（Byron）表示在這節目認識到一班兄弟姊妹，這是令他一生難忘的事，「我覺得多咗好多個好朋友，跟住呢個節目完咗得著咗好多音樂上嘅新技能，因為即興作新歌，要好快完成。」

Byron用半年時間學好廣東話仲要識寫，好叻。（賴家杰攝）

負責拉二胡的包仲欣（Lydia）坦言是梓軒主動聯絡她：「聽個陣好緊張，我感覺係好玩節目，同鍾意嘅音樂節目。起初要面對鏡頭我都覺得好大壓力都係一種挑戰，之後都估唔到會變成為好朋友。」而琴方面是鄭嘉嘉負責，她是眾人心中的隊長，她笑言是非常大壓力：「我開頭坐喺到都唔知發生咩事，之後梓軒搵我做隊長我都唔知咩事。可能我比較惡，因為之前教書教小朋友。」

Lydia負責二胡。（賴家杰攝）

鄭嘉嘉係隊長。（賴家杰攝）

另一個隊員是Dj dR.X黃浩邦，dR.X爆拍呢個節目真的是不眠不休：「真係半年唔使瞓，不過拍拍下發現人才好多，同埋訓練埋自己記憶力，依家拎埋TOP5，好快拎埋TOP1都未知。」

dR.X終於打鼓。（賴家杰攝）

最後由節目靈魂人物王梓軒發言：「大家好我係神算軒，因為香港音樂節目玩咗好多款，我哋樂壇有少少似改朝換代，開頭真係有諗點創新，同埋搵佢哋我都唔敢同佢哋講實拍咩。第一季完咗公司已經搵我哋拍第二季，但我哋想再度下新Game去試下，同埋搵緊歌手傾緊。」

希望可以拎「最佳節目」。（賴家杰攝）