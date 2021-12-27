2021娛樂醜聞回顧　吳亦凡成階下囚下場最慘　王力宏變渣男超轟動

2021年娛樂大事多多，要數到今期最勁爆最轟動的莫過於現在仍在燃燒的王力宏由優質偶像一夜變渣男事件，除此之外今年都有多宗勁juicy、勁八卦的新聞，例如吳亦凡涉強姦成階下囚，以及金宣虎被前女友屈強迫墮胎後事業凍過水等等，令廣大網民食花生食到飽。現在為大家回顧一下今年的12宗娛樂醜聞，最惹起轟動的又是哪一單新聞呢？



1－鄭爽代孕棄養事件

鄭爽（微博@女兒們的戀愛）

30歲內地女星鄭爽於今年1月被爆和前夫張恒在2019年就已在美國秘婚，鄭爽之後隨即被張恒在微博連環踢爆找代母生了兩個小朋友後置諸不理，又踢爆她天價片酬、涉簽「陰陽合同」及逃稅等證據，現已被列為「失德藝人」並且已經遭到官方全面封殺，不但所有影視作品被全數下架，連個人微博同工作室微博都已遭封號停用。

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2－APRIL被爆霸凌前團員玹珠

APRIL成員們被爆曾霸凌前隊友玹珠（中）。（DSP）

韓國女團APRIL於今年三月被爆發生隊內霸凌事件，2016年以「因健康和想專心演員發展」為由而退團的23歲前成員玹珠，親弟弟在網上親自撰文兼提供姐姐當時遭受其他隊友霸凌排擠而患上罹患恐慌障礙及呼吸困難，以及試圖自殺的證據，然而APRIL和所屬公司DSP娛樂卻死不承認，又揚言會起訴造謠者，但大眾都似乎站在玹珠一面，APRIL成員們的形象亦已直插谷底難以挽回，包括曾經最當紅、曾是「廣告女王」的娜恩，因事件被劇組換走，其代言的多個廣告亦準備下架。

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3－徐睿知恐怖情人

徐睿知被爆對前男友金正賢控制慾極強猶如恐怖情人。（電影《邂逅記憶-初戀》劇照）

去年因主演《雖然是精神病但沒關係》而事業攀上高峰的31歲韓國女星徐睿知，於今年4月被爆對前男友金正賢控制慾極強猶如恐怖情人，不但要求身為電視劇男主角的男友不能有任何親密戲，又要求男友影低片場照片和影片做證據，對所有人無禮，只能對自己好，人設極度崩壞。另外，她又被爆出涉嫌學歷造假、校園霸凌，與對待工作人員態度惡劣等等的黑歷史，令她被劇組換走，兼且代言廣告被下架。可是韓國傳媒近日爆料，表示徐睿知潛水不足半年就有復出打算，並以tvN 2022上半年新劇《夏娃的醜聞》（暫譯）回歸。

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4－吳亦凡被連環踢爆私生活淫亂

吳亦凡深陷輿論。（微博@Mr_吳亦凡工作室）

內地男星吳亦凡於今年7月被網紅都美竹在微博踢爆涉嫌在酒店玩選妃及涉嫌誘姦未成年少女等引發社會極大迴響，吳亦凡其後發文澄清兼否認，又拍心口表示「如果有這類行為，請大家放心，我會自己進監獄。」在澄清沒有多久後，經北京朝陽警方調查有初步結果出爐，直接推翻了吳亦凡過去發出的澄清聲明，指他確實以挑選MV女主角的面試為由，相約多名女生到家中參加聚會並飲酒，其中更有進行性關係等。其後在8月中他因涉嫌強姦罪遭到北京朝陽區人民檢察院經依法審查後批准逮捕，被拘捕後繼續被羈押。吳亦凡之後被列為「失德藝人」並且已經遭到官方全面封殺，不但所有影視作品被全數下架，連個人微博同工作室微博都已遭封號停用。

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5－NCT LUCAS劈腿女粉絲兼食軟飯

Lucas是韓國男團NCT及WayV的人氣成員。（IG/@lucas_xx444）

韓國男團NCT的22歲香港成員LUCAS（黃旭熙），於今年8月被女粉絲踢爆真面目，指他同時間與多位粉絲拍拖兼食軟飯，隨後又被兩名女粉絲爆出LUCAS不戴安全套和將粉絲當成後宮的渣男惡行，又將LUCAS的床照和氹女開房的對話公開，而他出道前的拜金及中學時期黑歷史也相繼被翻出，令其正面偶像形象受到極大重創，引起大量粉絲「脫飯」。雖然LUCAS之後上傳手寫信道歉兼宣布暫停演藝活動進行深刻反省，但近日卻傳出他或即將退團的消息，皆因團體的最新週邊都沒有LUCAS的照片或名字，翻新之路似乎相當渺茫。

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6－潘梓鋒賈明昇爭女打人

《東張西望》主持潘梓鋒涉嫌與圈外女友的前度發生肢體碰撞而被捕，無綫助理總經理樂易玲表示已暫停潘梓鋒的所有工作。（IG圖片）

現年39歲已婚的無綫《東張西望》主持潘梓鋒，於今年8月與《愛．回家之開心速遞》中飾演「賈明昇」的鄒兆霆涉嫌爭奪《3日2夜》女主持吳紫韻而在單位內打鬥，鄒兆霆事後到醫院驗傷，驗出左眼眉及左耳有3處撕裂，共須縫10針，其後報警，潘梓鋒於翌日被捕。案件於12月提堂，控方指考慮到案件性質及事主已康復，故同意不提證供起訴，願以自簽守行為處理案件，主任裁判官錢禮准被告自簽 1000 元及守行為 36 個月，撤回控罪，另須付堂費 500 元。

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7－趙薇被封殺

趙薇。（微博@趙薇工作室）

45歲內地女星趙薇，於今年8月尾突然被多個平台將其大部分影視作品如《還珠格格》、《情深深雨濛濛》等下架兼除名，微博超話亦被封。據悉是因為趙薇旗下的藝人張哲瀚被發現曾在靖國神社拍照遭內地網民狠批是「精日分子」，導致趙薇20年前身穿日本軍旗印花連身裙拍攝的照片被翻出而遭網民再次鬧爆，更隨即列為「劣跡藝人」被全面封殺。

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8－金宣虎被屈逼前女友墮胎

金宣虎（S.A.L.T Ent）

憑《Start-Up》、《海岸村 Cha-Cha-Cha》作品攀上事業高峰的35歲韓國男演員金宣虎，於10月被前女友崔英雅在網上發文爆料要揭發對方的真實面貌和渣男行為，指責對方強迫自己墮胎、又稱經常抱怨工作和合作的演員等等，令其善良形象盡毀兼演藝事業危危乎受到大眾指責，金宣虎之後發聲明致歉，卻因此遭受廣告商大規模割席。不過，事件在短短幾日隨即有大反轉，韓國傳媒《Dispatch》反撃指金宣虎前女友是講大話慣犯，又爆出崔英雅私生活混亂，而且從短訊內容得知墮胎一事其實由女方自己先提起，當時金宣虎則是回答「我想一下」，還多次安撫女友「不要擔心」、「至少要跟我們父母都說一聲」，還愛護女方說，「親愛的，不管發生什麼事，我都會負責」，最後成功將輿論180度大反轉，隨後幾個金宣虎的代言廣告亦重新上架，金宣虎將會於12月拍攝首部電影作品《悲傷熱帶》，演藝事業相信不會受到太大的影響。

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9－李雲迪嫖娼

李雲迪是高級品牌寵兒。（微博＠李雲迪）

內地鋼琴家李雲迪於10月因涉嫌嫖娼，而被北京朝陽警方作出行政拘留而轟動國際，中國音樂家協會隨後發聲明，指事件已產生「極其惡劣的社會影響」，決定取消李雲迪的會員資格。央視網更發文評李雲迪嫖娼被拘是「自作孽不可活」，隨後李雲迪更被業界全面封殺，多個重要頭銜亦遭除名，包括「重慶政協常委」、「全國青聯常委」、「香港青聯副主席」等，只剩下「國際鋼琴家」。

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10－艾力寶雲疑誤殺工作人員

艾力寶雲得知自己殺人後當場崩潰。（AP）

68歲荷里活男星艾力寶雲（Alec Baldwin）於今年10月尾拍攝電影《Rust》時，使用道具槍時疑走火誤殺攝影師哈里娜哈欽斯（Halyna Hutchins）兼導致導演Joel Souza受傷而震驚演藝圈。據悉當時艾力寶雲持一把道具槍進行綵排，原本手槍不應裝有子彈，而且應該使用安全空彈，但不知為何會發生走火意外，竟然發現當中裝填子彈。編劇指導Mamie Mitchell事後向法庭入稟告艾力寶雲，指劇本中從頭到尾都沒有開槍的情節，是他自行加戲開槍導致最終搞出人命的悲劇。

艾力寶雲於12月接受訪問時強調自己當時並沒有扣下扳機，並稱永遠都不會用槍指向其他人及扣下扳機：「嗯，扳機並沒有扣下，我沒有扣下扳機。」他繼續回應：「不、不、不、我永遠不會用槍指著任何人並扣下扳機，永遠不會。」

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11－譚詠麟被指「睡粉」

譚詠麟近日被爆疑「睡粉」 。（譚詠麟微博圖片﹑「悲傷牛肉麵_」微博圖片）

71歲「校長」譚詠麟於今年11月被一名叫作「悲傷牛肉麵」的內地網民爆料指，譚詠麟與女粉絲發生關係，又上載出疑是阿倫的背影照片，震撼娛樂圈。譚詠麟一方隨後馬上發聲明回應表示現正處理事件中，並將會採取法律行動，爆料人「悲傷牛肉面_」沒有後退，雖然已將所有相片刪除，但講明「如果你認為我是在污蔑，你就採取必要手段，我必奉陪到底。 」不過之後事件似乎已經告一段落沒有進一步的爆料，而早前譚詠麟接受訪問時稱當時在張家界拍節目，因信號問題未有妥善處理即時回應，令家人朋友擔心：「令家人、摯愛受困擾同傷害。」譚詠麟又稱上到一課：「我領悟到以往放唔夠時間畀屋企。」希望在農曆年後可以有更多時間陪家人，並解釋摯愛是兒子。他指事件已由法律團隊處理，不適合評論太多，又稱自己一直在聚會、簽名時與粉絲合照。

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12－王力宏婚變事件

最初兩人並未承認。（VCG）

王力宏於12月15日宣布李靚蕾結束8年婚姻，同日李靚蕾以長文「毀滅式」控訴王力宏多項渣男行徑，包括私生活極不檢點、婚內多次出軌亂搞兼召妓等等，更揭露By2妹妹Yumi和一名已婚人妻都是王力宏的炮友，令王力宏多年來辛苦經營的「優質偶像」形象一夜幻滅，成為人人口中的渣男。雖然他亦有發文反駁前妻，但最後仍選擇道歉，並宣布暫時退出娛樂圈。至於這名已婚炮友的真實身份，李靚蕾雖然沒有明確指明道姓，但文中一句「甚至明知違反法規，也要飛奔去找她家找她聚會」令外界都認為是影射徐若瑄，雖然她已三度發聲明澄清，但其玉女形象亦已經受損，甚至被廣告商割席，引起大眾抨擊。

李靚蕾上載證據指Yumi在2015年仍有與王力宏聯絡。（微博：@李靚蕾Jinglei）

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