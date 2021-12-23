全民造星IV｜Marf被爆疑與型男Model拍拖　網民搜IG互動做證據

ViuTV選秀節目《全民造星IV》會在接下來的聖誕夜（12月25日）舉行總決賽，其中一位20強參賽者邱彥筒（Marf）從在節目中亮相以來，就視為冠軍大熱門，甚至被指是「入硬」女團。但日前，就有網民在網上出po，兼找出證據，以證明Marf跟模特兒盧思睿（Bryan）拍拖。



Marf被視為冠軍大熱門。（IG@_marifemarife_）

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該網民以「Marf 邱彦筒同Payme乞衣拍拖」發文，網民將二人在IG的互動列明，例如Bryan經常用老虎的表情符號出story，又會留言給Marf說︰「Lob u（Love you）」再加同一個老虎表情符號等。網民又指Marf跟Bryan近乎用一時段出IG Story，Bryan寫道︰「幸運兒是你。」Marf寫道：「我的幸運。」此外，Bryan曾為Marf畫過畫像，而Marf也有轉發分享。樓主就稱Marf與Bryan應該是剛拍拖兩星期左右，而Marf的IG個人簡介亦有好多老虎Emoji。

現年24歲的Bryan熱愛籃球和畫畫，有着濃眉大眼和高鼻，當年讀書時已接受過訪問，被指似袁偉豪。（IG@bryan_lsy）

Bryan被網民稱為「Payme乞衣」，是因為他曾在農歷新年期間，於IG分享Payme QR Code，公然叫外界發利是給他，被網民嘲諷「Payme乞衣」的稱呼。有傳媒向《全民造星IV》女團經理人戴穎（阿Wing）查詢，她表示不回應私人事，並稱Marf正專心準備決賽。

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