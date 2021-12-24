大灣仔的夜 | 53歲朱永棠驚喜現身　「風火海」相隔4年再聚首

「大灣區五人組」坐鎮的內地真人騷《大灣仔的夜》充滿溫情與笑料，張智霖（Chilam）、陳小春、謝天華、梁漢文（Edmond）、林曉峰（Lo）各司其職，齊心協力，將大排檔經營得井井有條。



五人感情非常好。（微博@大灣仔的夜）

最新一集中，陳小春、謝天華、朱永棠時隔4年再度重聚，追憶「風火海」昔日點滴。朱永棠憶述，當年同陳小春在清水灣海灘曬太陽，突然有隻蜜蜂飛到陳小春頭上，嚇到陳小春一直跑，最後跳下水；陳小春也「爆料」指當時朱永棠是三人中最早有駕駛證同汽車的一位，載著大家到處玩，結果回來還要付汽油錢，直言對方「孤寒」，真是哭笑不得。陳小春還對朱永棠笑言：「（你）就好像大哥一樣現在，有霸氣，你看他那個頭就比我們大一點。」還故意站在他身後扮小弟，非常鬼馬。

「風火海」相隔4年再度聚首。（微博@大灣仔的夜）

香港唱跳組合「風火海」於1992年出道，只維持了短短三、四年時間便解散，陳小春表示：「我們一起出過專輯，風火海的時候。」朱永棠馬上想起：「有一首《愛情風火海》。」謝天華也補充道：「當年打歌的時候是《Shake Shake Shake》。」三人還一起追溯當年的片段，回憶湧現，很是感概。事後，謝天華在訪問中坦言：「本來有一些我已經忘記了，可是一聽那個音樂，那個回憶就回來了，就是回憶滿滿的。」希望大家的友情千年不變。