新城都出平民版限量NFT　「鏡粉」隨時得到MIRROR同款NFT！

《新城勁爆頒獎禮2021》相隔兩年再度舉辦實體頒獎禮，候選名單包括張敬軒、MIRROR、鄭欣宜、許廷鏗、馮允謙、林家謙、ERROR等。主辦單位今年首次與亞洲虛擬活動SaaS平台 EventX（港版Zoom）合作，破天荒限量推出NFT（Non-fungible tokens）**獎項電子紀念品，供獲獎歌手、創作人及樂迷一起收藏，一同分享獲獎的喜悅及成果，共同紀念獲獎珍貴時刻。



新城電台首度推出限量版NFT獎項電子紀念品 ，每位得獎歌手、樂隊及創作人均會獲得乙個作為紀念，而樂迷亦可購買收藏限量獎項電子紀念品。

為響應本屆頒獎禮口號「熱創不停；音樂向前」，新城電台首度推出限量版NFT獎項電子紀念品 ，每位得獎歌手、樂隊及創作人均會獲得乙個作為紀念，而樂迷亦可購買收藏限量獎項電子紀念品，一同分享歌手獲獎喜悅並肯定歌手在過去一年為本地樂壇作出之貢獻，直接實現與粉絲之間的同框互動。

相信好多樂迷都想得到獲獎歌手的同款NFT。（IG@mirror.weare）

同時，EventX今年首次為《新城勁爆頒獎禮2021》網上直播提供技術支援，大眾可於2021年12月22日至27日期間在https://bit.ly/3EiDA4e上登記網上足本直播通行證， 購買NFT 更可搶先註冊免費網上足本直播通行證，直擊心儀歌手組合獲獎一刻。購買$3,999 限量NFT 獎項電子紀念品更可獲贈兩張《新城勁爆頒獎禮2021》紅區門票，讓一衆樂迷可以親臨現場見證年度樂壇盛事。

候選《新城勁爆我撐歌曲》名單包括張敬軒的《俏郎君》。（資料圖片）

本屆獎項競爭激烈，候選《新城勁爆我撐歌曲》名單包括：張敬軒《俏郎君》、MIRROR《BOSS》、姜濤《Dear My Friend,》、Anson Lo盧瀚霆《Megahit》、鄭欣宜《先哭為敬》、許廷鏗《佛系人生》、馮允謙《思念即地獄》、林家謙《神奇的糊塗魔藥》、C AllStar《留下來的人》等等。而新人獎項更是全城熱話，候選新人包括：呂爵安（Edan）、張天賦（MC）、張蔓姿、炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、MC $oho & KidNey及ANSONBEAN等。

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