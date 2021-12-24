雪降花︱劇組無視停播爭議　為減輕觀眾憂慮今提前播連三集

由BLACKPINK Jisoo和丁海寅主演的新劇《雪降花》自上週（18日）開播以來，陷入涉嫌扭曲歷史和演技爭議，超過40萬觀眾去到青瓦台網站請願要求停播。可是劇組多次強調沒有扭曲歷史，並霸氣表示將於本週連播三集。



雪降花︱Jisoo演技惹負評 疑涉扭曲歷史26萬人請願求停播

除了女主角Jisoo的演技被批外，《雪降花》最大爭議在於美化間諜及安企部、扭曲518運動和貶低民主運動，就連丁海寅代言的炸雞品牌也取消贊助。對於爭議，劇組早就否認爭議部份，表示目前不能透露過多劇情，但隨着劇情發展誤會將會消除。昨天（23日）劇組再發聲明表示，為了減輕觀眾的憂慮，《雪降花》將於今天提早一天播出，一連三天播出三集，希望觀眾能關注劇情走勢。

女主角Jisoo被批演技生硬，發音亦不夠清晰。（劇照）

對於劇組無視停播爭議，更以提早加播一集回應，再次激起部份網民的怒火。網民表示相信劇組已無法平息和解決爭議，所以打算加快播出完播了事，揚言日後亦會抵制JTBC電視台；不過都有網民表示，最大的爭議點在於丁海寅身份是北韓間諜，可能之後會有大反轉的地方，期待劇組能否真正化解爭議。

《雪降花》將於今天加播一集，連續三天播出。（劇照）

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