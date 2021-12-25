全民造星IV．專訪︱東東顧家好生性　自爆14歲就打工：15蚊一個鐘

因為與老闆KB（Kevin Boy，李健宏）的一句戲言，年僅21歲的美甲師兼模特兒郭東彩（東東）便踏上了《全民造星IV》的舞台，雖然Pre-round跳唱《側面》明顯五音不全，但她後來卻愈戰愈勇，到40強階段時更是令人眼前一亮，與隊友表演《Come on, Bad boy!》獲得觀眾一致讚賞。東東既有外形，實力亦明顯幾何級數式大躍進，更深受網民歡迎，理應是女團成員之選，但她在比賽過程中發現自己對唱歌跳舞未有太大熱情，所以與B組導師梁祖堯商量好，讓晉級席位讓給想成為女團的隊友，在30強階段時甘願被列入「死亡名單」，最後無緣晉身25級，以及今晚（25/12）在九龍灣國際展貿中心舉行的總決賽。

雖然東東五官深邃激似混血兒，但她接受《香港01》專訪時便指自己是百份百香港人。（葉志明攝）

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這未免令人覺得可惜，但東東接受《香港01》專訪時卻指自己從未後悔，甚至覺得被淘汰時有鬆一口氣的感覺：「我想番自己嘅生活，做番自己最想做嘅嘢，踩滑板、整指甲，同埋想試下學做戲。」等陣先，做女團同踩板、做戲真係有衝突？入隊唔係會令美甲事業更相得益彰？「其實我係有諗過，我知道做女團係有好多機會，拍劇、接廣告，但我鍾意比較Chill，唔知關唔關踩開板事，我唔太想咁多關注，想要開心、放鬆、自由自在嘅生活，多過簽一份死約去做你唔鍾意做嘅嘢。我比較重視自己感受，無論做咩都好，最緊要都係開心，喺唱歌、跳舞裏面搵唔到嗰種火，可能冇需要繼續發展落去。」

東東表演《Come on, Bad boy!》的「妖女」造型獲觀眾一致讚賞。（電視畫面）

東東在《全民造星IV》反串扮暴走族也令觀眾非常驚喜。（電視畫面）

提到導師梁祖堯在節目播出後備受網民批評，更有人指他未能提升B組的跳唱實力，東東亦想為導師平反：「其實佢有幫我哋搵唱歌老師，幫我哋30個女仔一齊上堂，學點樣開聲，跳舞亦有搵幫手，其實佢好識去計劃一啲任務畀我哋完成，同埋有幫我哋做練習，等我哋可以投入情緒入各個項目度。我覺得佢教得好好，只不過係鏡頭冇錄到或者冇剪出嚟，但其實佢背後付出咗好多。（戥佢慘？）心痛呀，其實佢冇做錯嘢，可能只係佢眼中嘅女團，唔需要太跟世俗嘅標準，想我哋可以有多方面發展。」

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與參加《全民造星IV》的經過一樣，東東入行的經過亦是有一種誤打誤撞的巧合：「有一次幫阿徐（徐濠縈）嘅牌子影相，KB同阿徐係朋友，然後佢喺阿徐個IG度見到我踩滑板，就覺得我有少少潛質，就問我想見個面，有冇機會簽約，我本身有睇開《玩爆你個腎》，覺得呢個人應該唔會呃我，件事都唔係好耐之前發生，係今年三月嘅事。」而她亦不諱言小時候曾發明星夢，但未有想過童年夢想竟然逐漸成真：「我細個好鍾意K-pop，我有幻想過自己去韓國做練習生，點解冇去到係屋企經濟條件唔許可，不過我好知足嘅，屋企完整，有三餐溫飽已經好好。」

監場的KB大讚東東聽話、乖女，但東東卻反對老闆看法：「我唔係好文靜嗰啲，有時都會駁下嘴，講下粗口嘅！」（葉志明攝）

東東家境並不富裕，父親是吊機工人，母親亦曾要打工養家，所以她細細個便要幫手照顧小她11歲的弟弟：「而家唔難湊，同埋媽媽做番主婦打理屋企，BB嗰時難湊好多，又要幫佢換屎片，又要氹佢瞓覺。（你好早出嚟做嘢，等屋企冇咁大負擔？）以前住比較鄉村嘅地方，14歲就係村裏面做Part-time，我記得個老細話我未夠秤，所以就畀15蚊一個鐘我，我而家諗番起個老細都真係幾仆X，哈哈！」中學時做過4年Part-time收銀員的她又指自己讀完大專後便投身社會努力賺錢：「我一直有畀家用㗎，係之前比賽冇返指甲份工所以零收入先暫時冇，不過參加《造星》真係要使好多錢，唔敢計實質用咗幾多，淨係知只係的士已經四千幾，好彩而家已經捱過咗！」《全民造星IV》後，東東參加了幾個試鏡嘗試獲得拍攝機會，談到目標，她的眼神馬上流露出憧憬：「入行最想梗係搵到錢養家啦，跟住帶屋企人去旅行！（入女團搵得仲多呀！）我而家收入都算OK，好開心好滿足㗎喇。」

髮型：Terry Yeung @ Yonda Hair

服裝：HER