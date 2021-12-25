很高興認識你｜回憶李榮浩驚喜求婚　楊丞琳：我是很滿意的

由周迅和阿雅（柳翰雅）主持的內地綜藝節目《很高興認識你》熱播，在最新一集節目中就邀請「可愛教主」楊丞琳做嘉賓，在節目大談愛情觀，更回憶還原起當年被李榮浩求婚的心情，揚言當初這一段遠距離戀情是屬於一見鍾情的。

楊丞琳在節目中大談愛情觀。（影片截圖）

在2017年正式認愛的楊丞琳同李榮浩，一直在許多網友心中他們都是絕配的情侶，沒想到相戀不足三年，就在2019年李榮浩就精心策劃一場求婚驚喜，在對方不知情的情況下，在酒店向她求婚，讓楊丞琳當時不停尖叫非常感動。而相隔兩年多時間後再回憶起這一場求婚時刻，楊丞琳就講道對於這一場求婚是好滿意的：「我覺得我自己是很滿意的，因為我很敏感要給我驚喜很難，如果你有一些甚麼動靜的話，我就會覺得今天這個人怎麼了，中間他媽媽打電話的時候，還很大聲說『求了沒』甚麼之類的，我在旁邊他超怕我聽到，差點被破壞。我也萬萬沒有想到我的反應很大，因為也演過那種被求婚的戲碼，就發現原來以前我演得做作了。」表示當時自己一邊尖叫一邊，才發現自己是一位可以激動的人。

李榮浩在2019年向楊丞琳求婚。（視覺中國﹑微博圖片）

過去楊丞琳同多位男星相戀都未能終成眷屬，唯有李榮浩吸引她決定共渡一生，當中原來對方的細心個性打動她。周迅問道：「他甚麼東西打動你，讓你答應他？」，楊丞琳表示：「其實是遠距離，我覺得雙方都有很多的付出取舍，而且我很喜歡他的地方是他很男人，可是他可以心很細。而且我很喜歡就是對方是那一種，記得你喜歡吃甚麼東西，而且那種記是很自然的，就算你沒吃過，他也可以很確定這個味道，你一定喜歡。然後到一個餐廳就由對方來決定菜是甚麼。」正正因為一個大男人擁有細心一面才吸引她。

楊丞琳表示李榮浩是一位好細心的男人。（影片截圖）

而正正因為李榮浩有如此細心一面，讓楊丞琳對他有些少依賴。周迅問道：所以你是依賴型的？」楊丞琳表示：「我過去不是，但是他會讓我依賴跟我會願意在他面前示弱。」揚言他們迢一段愛情是一見鍾情：「我這段感情有點像一見鍾情，就是不是說大家認定的，我看到他我就愛你，我要你，而是那一種好感，因為一個好感他吸引住你。」強調自己要步入婚姻，必需確保對方是自己喜歡她一輩子的人，並不是一位「還好」的人，而不少網友都認同她的愛情觀，畢竟愛情最終還是容不下將就的。

楊丞琳覺得在李榮浩面前，自己有些少依賴型。（微博圖片）